Руїни споживчої епохи: що залишилося від ТЦ, який занепадає вже 20 років (відео)

Гігантський торговельний комплекс, який відкрився у вересні 1996 року з гучним розголосом і приваблював тисячі покупців, нині перетворився на безлюдну пустку. Відомий міський дослідник вирішив дослідити цю локацію, яка повільно руйнується під дією часу.

Ентузіаст з ніком Bearded Reality відвідав покинутий Five Sisters Freeport Shopping Village у Вест-Колдері (Шотландія), який сьогодні став промовистим символом змін у споживчих звичках. Про це він розповів у своєму ролику в Youtube.

Автор розповідає, що це комплекс приймав відомі бренди — Calvin Klein, DKNY, Versace та Levi’s. Тут також працювали дві кав’ярні, два ресторани та зона "Leisureland" із розважальним центром і картингом.

Зміни в роздрібній торгівлі, зокрема стрімке зростання онлайн-шопінгу, а також відкриття в 2000 році сусіднього Livingston Designer Outlet спричинили різке падіння відвідуваності. Уже за рік після появи конкурента більшість магазинів зачинилися, а ті, що залишилися, розпродували залишки товарів перед остаточним закриттям.

У 2004 році компанія Freeport Leisure ухвалила рішення остаточно припинити роботу центру. Востаннє Five Sisters використовували як знімальний майданчик у 2015 році для реаліті-шоу BBC Three "I Survived a Zombie Apocalypse", де учасники ховалися від "зомбі", виконуючи завдання.

Під час дослідження території, розташованої неподалік автомагістралі M8, Bearded Reality виявив усі 40 торговельних приміщень зачиненими, без ознак колишньої жвавості. Один із пожежних виходів був прочинений, але вів лише до обмеженої огородженої зони; доступ до головної частини комплексу залишався неможливим.

"Це місце — божевільне. Чесно, не віриться, що його просто покинули", — зазначив він.

Попри те, що центр не працює вже понад 20 років — удвічі довше, ніж фактично функціонував, — на території досі встановлено камери відеоспостереження та чергує охоронець, що перешкоджає несанкціонованому доступу.

У 2021 році місцева рада відхилила пропозицію перетворити ділянку на житлову забудову, однак заявила про підтримку ідеї відновлення території. Представник ради зазначив, що влада готова підтримати проєкти повторного використання об’єкта — для рекреаційних і туристичних цілей, спеціалізованого бізнесу, малих офісних приміщень або установ, доречних для сільської місцевості.

