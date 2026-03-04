В США продают старинный дом: пользователи обратили внимание на тревожную деталь (фото)

В американском штате Нью-Йорк выставили на продажу старинный дом 19 столетия. Однако пользователи в сети отметили одну малозаметную деталь, которая вызвала дебаты среди юзеров.

Оказалось, что дом расположен в нескольких шагах от автомагистрали New York State Thruway — одной из главных транспортных артерий в Нью-Йорк. На эту деталь обратил внимание юзер с ником kjb76 в Reddit.

Сообщение стало популярным — набрало более 5,5 тыс. реакций и почти полтысячи комментариев. По словам пользователя, когда он увидел объявление о продаже семикомнатного дома с тремя ванными комнатами, то обнаружил эту незаметную деталь.

"Добро пожаловать в этот классический триплекс в Наяку, идеально расположенный вблизи поселковой инфраструктуры, школ и общественного транспорта. Это прекрасная возможность для получения арендного дохода или проживания нескольких поколений семьи", — говорится в объявлении на Zillow.

Старинный дом оказался вблизи шумной автомагистрали Фото: zillow

Позже оказалось, что этот дом остался тем самым, который предыдущий владелец не продал строителям во время строительства моста и автомагистрали рядом. Затем дорожное полотно расширилось, а территорию предыдущих хозяев загородили высоким забором

Реакция соцсетей

В комментариz[ к популярному сообщению, пользователи отметили печальную тенденцию застройки очень живописных локаций США. Больше всего поддержки имели такие реплики:

"Невероятно грустно";

"Я люблю такие дома, но расположение имеет значение";

"Когда вашим соседом является автомагистраль, то это уже проблема. И серьезная";

"Обидно видеть, как старинные дома остаются посреди современного архитектурного хаоса";

"А меня удивил сам интерьер. Реставрация явно обойдется очень недешево".

