У США продають старовинний дім: користувачі звернули увагу на тривожну деталь (фото)

В американському штаті Нью-Йорк виставили на продаж старовинний будинок 19 сторіччя. Однак користувачі в мережі відзначили одну малопомітну деталь, яка викликала дебати серед юзерів.

Виявилося, що дім розташований за кілька кроків від автомагістралі New York State Thruway — однієї з головних транспортних артерій до Нью-Йорка. На цю деталь звернув увагу юзер з ніком kjb76 в Reddit.

Повідомлення стало популярним — набрало понад 5,5 тис. реакцій та майже пів тисячі коментарів. За словами користувача, коли він побачив оголошення про продаж семикімнатного будинку з трьома ванними кімнатами, то виявив цю непомітну деталь.

"Ласкаво просимо до цього класичного триплексу в Наяку, ідеально розташованого поблизу селищної інфраструктури, шкіл та громадського транспорту.Це чудова можливість для отримання орендного доходу або проживання кількох поколінь родини", — йдеться в оголошенні на Zillow.

Старовинний дім опинився поблизу шумної автомагістралі Фото: zillow

Пізніше виявилося, що цей дім лишився тим самим, який попередній власник не продав будівельникам під час будівництва мосту й автомагістралі поруч. Потім дорожнє полотно розшириилося, а територію попередніх хазяїнів загородили високим парканом

Реакція соцмереж

У коментаря[ до популярного допису, користувачі відзначили сумну тенденцію забудови дуже мальовничих локацій США. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Неймовірно сумно";

"Я люблю такі будинки, але розташування має значення";

"Коли вашим сусідом є автомагістраль, то це вже проблема. І серйозна";

"Прикро бачити, як старовинні будинки лишаються посеред сучасного архітектурного хаосу";

"А мене здивував сам інтер'єр. Реставрація явно обійдеться дуже недешево".

