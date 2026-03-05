Возникло невероятное зрелище: гора после мощного ливня превратилась в водопад (видео)

Один пользователь сети снял редкое явление вблизи горы в Бразилии, когда та после обильного дождя превратилась в водопад. Увиденные кадры стали вирусными и вызвали оживленное обсуждение между юзерами.

Сам автор ролика указывает, что поймал этот феномен на камеру возле горы Estrela do Norte. Видео с необычным явление автор ролика разместил в X.

Видео с необычным "водопадом" перепостили себе топ-блогеры Бразилии, которое в целом собрало более 4 млн просмотров. Автор ролика говорит, что впервые видит такое необычное явление.

"Самый безумный водопад, который когда-либо появлялся на горе в Бразилии после сильного ливня — Эстрела-ду-Норте, Бразилия", — подписал видео пользователь.

Позже другие корреспонденты заявили, что узнали эту локацию. По их утверждению, эта вершина расположена в Национальном парке "Фонту-Гранде", который расположен в бразильском штате Эшпириту-Санту.

Відео дня

Местоположение горы в Национальном парке Форту-Гранде Фото: Скриншот

Реакция соцсетей

Пользователи в сети оценили увиденное явление с огромным энтузиазмом. Наибольшее одобрение получить следующие реплики:

"Вау, это невероятно!";

"И такое бывает в природе?";

"Этот звук падения воды, он очень радует";

"Надо записать себе на звук и поставить на повтор, чтобы засыпать".

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчина пролетел над самым высоким водопадом мира. Мужчина снял потрясающие кадры полета над чудом природы, которое поразило интернет-юзеров.

Впоследствии стало известно, что один из самых необычных водопадов в мире стал золотым. Исследователи заметили, что сияющий водопад в национальном парке Йосемити стал золотистым — это возможно только в определенное время года.