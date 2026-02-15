Уникальное зрелище: один из самых необычных водопадов в мире стал золотым

Исследователи заметили, что сияющий водопад в национальном парке Йосемити стал золотистым — это возможно лишь в определенное время года.

Калифорнийский национальный парк Йосемити и без того весьма впечатляющий, но теперь ученые заметили, что его знаменитая скальная формация Эль-Капитан окрасилась в золотистый. Это происходит ежегодно в феврале и считается весьма захватывающим зрелищем, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Водопад Хорстейл ниспадает с восточной стороны формации и, как известно, может приобретать неземное свечение — это происходит исключительно в феврале. В эти великолепные моменты поток воды выглядит как золотой поток, стекающий по скале, и трудно поверить, что это преображение имеет вполне естественное объяснение.

По словам сотрудников парка, национальный парк Йосемити готовится принять посетителей в период наблюдения за водопадом Хорстейл в 2026 году — считается, что этот период продлится с 10 по 26 февраля. В этот период заходящее солнце сможет осветить водопад на Эль-Капитане огненным сиянием.

Ученые объясняют, что этот эффект чрезвычайно редкий и зависит от удачного стечения обстоятельств. Например, золотистый водопад можно наблюдать лишь в ясные вечера, при этом он должен быть достаточно активным, что обычно бывает лишь зимой.

Поскольку эффект напрямую зависит от природных условий, таких как течение воды, ясное небо и угол наклона солнца, желающим воочию наблюдать это зрелище советуют планировать поездку заранее.

По данным Национальной службы парков, исторически закатное свечение водопада Хорстейл было малоизвестно. Однако в последние годы посещаемость этого места резко возросла, а потому исследователи опасаются, что это может негативно сказаться на местной экосистеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 млн лет назад сверхглубокий каньон изрезал Землю: гигантский поток породили "призраки".

Ранее Фокус писал о том, что в мире есть лишь одно дерево, похожее на радугу: как оно появилось на Земле.