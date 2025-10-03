Беспрецедентное событие в истории человечества: ледники, существовавшие 20 000 лет, исчезнут

Новое исследование показывает, что ледники Йосемити просуществовали 20 000 лет, но мы, вероятно, станем первыми людьми, которые увидят Сьерра-Неваду свободной ото льда. Это событие, как считается, станет беспрецедентным в истории человечества.

Related video

Горные ледники национального парка Йосемити существуют на планете 20 000 лет. Ожидается, что они растают не ранее чем через 75 лет – новое исследование показывает, что их исчезновение станет первым случаем, когда люди увидят горы Сьерра-Невады свободными ото льда, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно новому исследованию ледники Сьерра-Невады не исчезали со времен последнего ледникового периода. Ледники достигли своей максимальной площади во время последнего ледникового периода около 30 000 лет назад – это означает, что люди никогда прежде не видели Сьерра-Неваду безо льда. Похоже, вскоре, это может измениться. Авторы исследования считают, что антропогенное изменение климата, вероятно, создает не имеющий аналогов сценарий на западе США в течение текущего межледникового периода.

Геологам уже известно, что площадь этих горных ледников сокращалась и увеличивалась в течение последних 11 700 лет, период, известный как голоцен. В теплый ранний голоцен ледники Сьерра-Невада уменьшались, а затем снова расширялись в середине-конце голоцена. С тех пор, в прошлом веке, площадь ледников сокращалась, превратившись из ледяных стен в небольшие снежные поля, едва цепляющиеся за существование.

Ранее оставалось загадкой, исчезали ли ледники Сьерра-Невады когда-либо полностью. Однако некоторые исследования ледниковых отложений в озерах подо льдом указывают на то, что они могли исчезать в раннем голоцене, а после вновь образовались около 3000 лет назад. В новом исследовании ученые попытались получить более четкую картину.

Команда исследовала образцы валунов и недавно обнажившейся коренной породы с четырех отступающих ледников в национальном парке Йосемити и его окрестностях:

Коннесс;

Маклур;

Лайелл;

Палисейд.

В ходе исследования ученые сосредоточились на поиске особых вариаций углерода и элемента бериллия, которые образуются только при воздействии на породу космических лучей Солнца. Поскольку эти вариации не образуются, когда породы находятся под слоем земли и защищены от солнца, их присутствие может указать на время выхода породы на поверхность. Эти вариации также исчезают с известной скоростью, а потому служат своего рода "часами", позволяющими определить, когда породы обнажились.

Результаты исследования указывают на то, что породы под этими ледниками находятся на поверхности от менее чем 100 до нескольких тысяч лет – ни один из ледников никогда полностью не исчезал, хотя восточная часть ледника Лайелл в раннем голоцене могла быть даже меньше, чем сегодня. Отметим, что эти данные соответствуют текущим тенденциям потепления: недавнее летнее потепление в Калифорнии на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными температурами сопоставимо или превышает климат 11 000 лет назад.

Пик ледников Сьерра-Невады достигнул пика около 30 000 лет назад. В то же время люди жили в Северной Америке уже 23 000 лет назад. Некоторые спорные археологические данные указывают на то, что люди жили на северо-западе Нью-Мексико около 30 000 лет назад. В любом случае, маловероятно, что люди когда-либо видели Сьерра-Неваду безо льда.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 млн лет назад сверхглубокий каньон изрезал Землю: гигантский поток породили "призраки".

Ранее Фокус писал о том, что к 2100 году на планете может не остаться белых медведей.