Безпрецедентна подія в історії людства: льодовики, що існували 20 000 років, зникнуть

Нове дослідження показує, що льодовики Йосеміті проіснували 20 000 років, але ми, ймовірно, станемо першими людьми, які побачать Сьєрра-Неваду вільною від льоду. Ця подія, як вважається, стане безпрецедентною в історії людства.

Related video

Гірські льодовики національного парку Йосеміті існують на планеті 20 000 років. Очікується, що вони розтануть не раніше ніж через 75 років — нове дослідження показує, що їхнє зникнення стане першим випадком, коли люди побачать гори Сьєрра-Невади вільними від льоду, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з новим дослідженням льодовики Сьєрра-Невади не зникали з часів останнього льодовикового періоду. Льодовики досягли своєї максимальної площі під час останнього льодовикового періоду близько 30 000 років тому — це означає, що люди ніколи раніше не бачили Сьєрра-Неваду без льоду. Схоже незабаром, це може змінитися. Автори дослідження вважають, що антропогенна зміна клімату, ймовірно, створює сценарій, що не має аналогів, на заході США протягом поточного міжльодовикового періоду.

Геологам уже відомо, що площа цих гірських льодовиків скорочувалася і збільшувалася протягом останніх 11 700 років, період, відомий як голоцен. У теплий ранній голоцен льодовики Сьєрра-Невада зменшувалися, а потім знову розширювалися в середині-кінці голоцену. Відтоді, в минулому столітті, площа льодовиків скорочувалася, перетворившись із крижаних стін на невеликі снігові поля, які ледь чіпляються за існування.

Раніше залишалося загадкою, чи зникали льодовики Сьєрра-Невади коли-небудь повністю. Однак деякі дослідження льодовикових відкладень в озерах під льодом вказують на те, що вони могли зникати в ранньому голоцені, а потім знову утворилися близько 3000 років тому. У новому дослідженні вчені спробували отримати чіткішу картину.

Команда досліджувала зразки валунів і корінної породи, що нещодавно оголилася, з чотирьох льодовиків, що відступають, у національному парку Йосеміті та його околицях:

Коннесс;

Маклур;

Лайєлл;

Палісейд.

Під час дослідження вчені зосередилися на пошуку особливих варіацій вуглецю та елемента берилію, які утворюються тільки під час впливу на породу космічних променів Сонця. Оскільки ці варіації не утворюються, коли породи перебувають під шаром землі та захищені від сонця, їхня присутність може вказати на час виходу породи на поверхню. Ці варіації також зникають з відомою швидкістю, а тому слугують своєрідним "годинником", що дає змогу визначити, коли породи оголилися.

Результати дослідження вказують на те, що породи під цими льодовиками перебувають на поверхні від менш ніж 100 до кількох тисяч років — жоден із льодовиків ніколи повністю не зникав, хоча східна частина льодовика Лайєлл у ранньому голоцені могла бути навіть меншою, ніж сьогодні. Зазначимо, що ці дані відповідають поточним тенденціям потепління: нещодавнє літнє потепління в Каліфорнії на 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальними температурами можна порівняти або перевищує клімат 11 000 років тому.

Пік льодовиків Сьєрра-Невади досяг піка близько 30 000 років тому. Водночас люди жили в Північній Америці вже 23 000 років тому. Деякі спірні археологічні дані вказують на те, що люди жили на північному заході Нью-Мексико близько 30 000 років тому. У будь-якому разі, малоймовірно, що люди коли-небудь бачили Сьєрра-Неваду без льоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 млн років тому надглибокий каньйон порізав Землю: гігантський потік породили "привиди".

Раніше Фокус писав про те, що до 2100 року на планеті може не залишитися білих ведмедів.