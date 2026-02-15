Унікальне видовище: один із найнезвичайніших водоспадів у світі став золотим

Дослідники помітили, що сяючий водоспад у національному парку Йосеміті став золотистим — це можливо лише в певну пору року.

Каліфорнійський національний парк Йосеміті і без того вельми вражаючий, але тепер вчені помітили, що його знаменита скельна формація Ель-Капітан забарвилася в золотистий. Це відбувається щорічно в лютому і вважається вельми захоплюючим видовищем, пише Popular Science.

Водоспад Хорстейл спадає зі східного боку формації і, як відомо, може набувати неземного світіння — це відбувається винятково в лютому. У ці чудові моменти потік води виглядає як золотий потік, що стікає по скелі, і важко повірити, що це перетворення має цілком природне пояснення.

За словами співробітників парку, національний парк Йосеміті готується прийняти відвідувачів у період спостереження за водоспадом Хорстейл 2026 року — вважається, що цей період триватиме з 10 до 26 лютого. У цей період сонце, що заходить, зможе освітити водоспад на Ель-Капітані вогненним сяйвом.

Учені пояснюють, що цей ефект надзвичайно рідкісний і залежить від вдалого збігу обставин. Наприклад, золотистий водоспад можна спостерігати лише в ясні вечори, при цьому він має бути досить активним, що зазвичай буває лише взимку.

Оскільки ефект безпосередньо залежить від природних умов, таких як течія води, ясне небо і кут нахилу сонця, охочим на власні очі спостерігати це видовище радять планувати поїздку заздалегідь.

За даними Національної служби парків, історично західне світіння водоспаду Хорстейл було маловідомим. Однак останніми роками відвідуваність цього місця різко зросла, а тому дослідники побоюються, що це може негативно позначитися на місцевій екосистемі.

