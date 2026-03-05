Постало неймовірне видовище: гора після потужної зливи перетворилася на водоспад (відео)

Один користувач мережі зняв рідкісне явище поблизу гори в Бразилії, коли та після рясного дощу перетворилася на водоспад. Побачені кадри стали вірусними та викликали жваве обговорення між юзерами.

Сам автор ролика вказує, що впіймав цей феномен на камеру біля гори Estrela do Norte. Відео з незвичним явище автор ролика розмістив у X.

Відео з незвичним "водоспадом" перепостили собі топ-блогери Бразилії, яке загалом зібрало понад 4 млн переглядів. Автор ролика говорить, що вперше бачить таке незвичне явище.

"Найшаленіший водоспад, який коли-небудь з’являвся на горі в Бразилії після сильної зливи — Естрела-ду-Норте, Бразилія", — підписав відео користувач.

Пізніше інші дописувачі заявили, що впізнали цю локацію. За їх твердженням, ця вершина розташована в Національному парку "Фонту-Гранде", який розташований в бразильському штаті Ешпіріту-Санту.

Місце розташування гори в Національному парку форту-гранде Фото: Скриншот

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі оцінили побачене явище з величезним ентузіазмом. Найбільше схвалення отримати такі репліки:

"Вау, це неймовірно!";

"І таке буває в природі?";

"Цей звук падіння води, він дуже тішить";

"Треба записати собі на звук і поставити на повтор, аби засинати".

