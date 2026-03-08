Женщина делала ремонт и нашла странные следы: правда о них ее растрогала до слез (видео)

Шведка Анна из города Гетеборг купила дом со своим партнером еще в 2019 году. Когда пара решилась сделать ремонт в этом году, то увиденное под паркетом заставило женщину заплакать от увиденного на полу.

Оказалось, что это следы покойной собаки предыдущих владельцев, которую все очень любили. Об этом женщина рассказала в ролике в TikTok.

До переезда в этот дом Анна не раз встречалась с предыдущими владельцами. Одна деталь навсегда запала ей в память — это их старый пес Диззи.

"Я встречала его несколько раз. Он был замечательным псом, Большим и пушистым", — рассказала женщина для Newsweek.

Примерно в то время, когда Анна с партнером заехали в дом, Диззи пришлось усыпить, потому что он был очень старым, а владельцы переезжали в квартиру. Жика говорит, что старая собака почти не ходила и плохо видела, поэтому владельцы пошли на такое непростое решение.

Когда Анна и ее парень начали ремонт в доме, то история Диззи напомнила им о себе. На на полу возле входной двери они с партнером обнаружили старые отпечатки лап почившей собаки.

"У меня не поднялась рука убрать это. Поскольку мы знали этого пса, удалять отпечатки было бы неправильно. Если бы туда заехал кто-то другой — он бы, наверное, избавился от них, потому что состояние порога довольно плохое. Но для нас это было бы неправильно", — призналась шведка, говоря, что в тот момент она не смогла удержаться и заплакала.

Анна говорит, что имеет еще много планов по ремонту, но отпечаток лапы Диззи она решила оставить. Шведка признается, что сделав это, чувствует себя спокойнее, ведь в доме "осталась маленькая душа от прежних хозяев".

"Несмотря на все ремонты дом сохраняет часть своей старой души — и это лучшее, что должно быть", — резюмирует шведка.

Реакция соцсетей

Решение сохранить отпечаток лапы Диззи очень тепло приняли пользователи сети. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Спасибо, что оставила их. Этот пёс будет охранять тебя всё время, пока ты живёшь в его старом доме";

"Так трогательно. Мы потеряли нашу девочку в выходные — и я до сих пор не могу вытереть ее отпечатки лап у задней двери";

"Вот такие вещи и делают жизнь стоящей того, чтобы жить";

"Я действительно чуть тоже не заплакала, но память о ценном стоит беречь. Поэтому поддерживаю твое решение так поступить".

