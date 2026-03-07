Продавщица секонд-хенда нашла два кошелька с "сюрпризом" (фото, видео)

Женщина из Флориды, США, была шокирована, когда обнаружила на секонд-хенде два роскошных дизайнерских кошелька по цене менее 10 долларов.

Американка, которую зовут Мо, в секонд-хенде перебирала полку, заполненную кошельками, когда вдруг наткнулась на две неожиданные находки — винтажный кошелек от Fendi, лежавший рядом с аксессуаром Louis Vuitton.

Находки на секонде

В опубликованном TikTok-видео слышно, как она удивляется тому, что нашла. "В тот же день купила Fendi и Louis Vuitton в секонд-хенде", — отмечает в описании она.

Далее в ролике показана ее вторая роскошная находка. "Может ли быть что-то лучше этого? Я, честно говоря, не знаю. Посмотрите, что я нашла в секонд-хенде — этот винтажный кошелек Fendi... Он был в хорошем состоянии. Не могу поверить, я была буквально в шоке", — рассказывает женщина.

Крупные планы показывают кошельки в деталях, включая их логотипы и внутреннее брендирование. Также видны ценники. Кошелек Fendi стоит 5,99 долларов, а кошелек Louis Vuitton — 2,99 долларов, что в сумме составляет всего 8,98 долларов.

Истинная стоимость кошельков

После этого Мо добавляет скриншоты с различных веб-сайтов по перепродаже, чтобы показать, за сколько подобные товары продаются в интернете. Fendi оценивают в 250-350 долларов, а кошелек Louis Vuitton Murakami Mini Agenda — в 750 долларов.

В таких магазинах можно найти немало интересных вещей Фото: TikTok

Согласно веб-сайту Louis Vuitton, цены на компактные кошельки этой марки колеблются от 435 до 1335 долларов. В то же время, последние модели, доступные на сайте Fendi, стоят от 600 до 1000 долларов.

