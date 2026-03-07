Продавчиня секонд-хенду знайшла два гаманці з "сюрпризом" (фото, відео)

Жінка з Флориди, США, була шокована, коли виявила на секонд-хенді два розкішні дизайнерські гаманці за ціною менше 10 доларів.

Американка, яку звуть Мо, у секонд-хенді перебирала полицю, заповнену гаманцями, коли раптом натрапила на дві несподівані знахідки — вінтажний гаманець від Fendi, що лежав поруч із аксесуаром Louis Vuitton.

Знахідки на секонді

В опублікованому TikTok-відео чутно, як вона дивується тому, що знайшла. "У той самий день купила Fendi та Louis Vuitton у секонд-хенді", — зазначає в описі вона.

Далі у ролику показано її другу розкішну знахідку. "Чи може бути щось краще за це? Я, чесно кажучи, не знаю. Подивіться, що я знайшла в секонд-хенді — цей вінтажний гаманець Fendi… Він був у гарному стані. Не можу повірити, я була буквально в шоці", — розповідає жінка.

Крупні плани показують гаманці в деталях, включаючи їх логотипи та внутрішнє брендування. Також видно цінники. Гаманець Fendi коштує 5,99 доларів, а гаманець Louis Vuitton — 2,99 доларів, що в сумі становить лише 8,98 доларів.

Справжня вартість гаманців

Після цього Мо додає скріншоти з різних веб-сайтів з перепродажу, щоб показати, за скільки подібні товари продаються в інтернеті. Fendi оцінюють в 250-350 доларів, а гаманець Louis Vuitton Murakami Mini Agenda — у 750 доларів.

У таких магазинах можна знайти чимало цікавих речей Фото: TikTok

Згідно з веб-сайтом Louis Vuitton, ціни на компактні гаманці цієї марки коливаються від 435 до 1335 доларів. Водночас, останні моделі, доступні на сайті Fendi, коштують від 600 до 1000 доларів.

