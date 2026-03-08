Жінка робила ремонт і знайшла дивні сліди: правда про них її розчулила до сліз (відео)

Шведка Анна з міста Гетеборг купила будинок зі своїм партнером ще 2019 року. Коли пара наважилася зробити ремонт цього року, то побачене під паркетом змусило жінку заплакати від побаченого на підлозі.

Виявилося, що це сліди покійного собаки попередніх власників, якого всі дуже любили. Про це жінка розповіла в ролику в TikTok.

До переїзду в цей дім Анна не раз зустрічалася з попередніми власниками. Одна деталь назавжди запала їй у пам'ять — це їхній старий пес Діззі.

"Я зустрічала його кілька разів. Він був чудовим псом, Великим і пухнастим", — розповіла жінка для Newsweek.

Приблизно в той час, коли Анна з партнером заїхали в будинок, Діззі довелося усипити, бо він був дуже старим, а власники переїжджали до квартири. Жіка каже, що старий собака майже не ходив і погано бачив, тому власники пішли на таке непросте рішення.

Коли Анна та її хлопець почали ремонт у будинку, то історія Діззі нагадала їм про себе. На на підлозі біля вхідних дверей вони з партнером виявили старі відбитки лап спочилого собаки.

"У мене не піднялася рука прибрати це. Оскільки ми знали цього пса, видаляти відбитки було б неправильно. Якби туди заїхав хтось інший — він би, мабуть, позбувся їх, бо стан порога досить поганий. Але для нас це було б неправильно", — зізналася шведка, кажучи, що в ту мить вона не змогла втриматися та заплакала.

Анна каже, що має ще багато планів щодо ремонту, але відбиток лапи Діззі вона вирішила залишити. Шведка зізнається, що зробивши це, відчуває себе спокійніше, адже в будинку "залишилася маленька душа від колишніх господарів".

"Попри всі ремонти будинок зберігає частину своєї старої душі — і це найкраще, що має бути", — резюмує шведка.

Реакція соцмереж

Рішення зберегти відбиток лапи Діззі дуже тепло прийняликористувачі мережі. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Дякую, що залишила їх. Цей пес стерегтиме тебе весь час, поки ти живеш у його старому домі";

"Так зворушливо. Ми втратили нашу дівчинку у вихідні — і я досі не можу витерти її відбитки лап біля задніх дверей";

"Ось такі речі і роблять життя вартим того, щоб жити";

"Я справді ледве теж не заплакала, але пам'ять про цінне варто берегти. Тому підтримую твоє рішення так вчинити".

