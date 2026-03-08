Родители пришли в школу в костюме Супермена: реакция сына стала вирусной в сети (видео)

В США одна пара знала об увлечении сына героем комиксов DC, ведь он очень часто надевал костюм Супермена. На этот раз родители решили поддержать малого, придя в школу в соответствующем наряде.

Малыш сначала не мог поверить увиденному, но потом побежал в объятия родителей, одетых в костюмы любимого героя. Реакция малыша попала на видео, опубликованном в Reddit.

Ролик пользователя r/Vilen1919 быстро завирусился — набрал за два часа более 20 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. На ролике видно, как молодая пара заходит в школу, одевшись в костюмы Супермена.

Они ждут в холле начальной школы, когда к ним выйдет их сын. Ранее малыш оделся в школу в наряд известного супергероя, когда родители отправляли его на занятия.

Через мгновение мальчик вышел к ним и не поверил своим глазам — его родители тоже были одеты в костюмах Супермена и Супервумен. На несколько секунд малыш находился в ступоре от увиденного, но потом побежал на радостях к родителям.

Відео дня

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Пользователи заявили, что вероятнее всего ролик был снят в США из-за особенности размещения дошкольных учреждений.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры выразили восхищение от поступка родителей и реакции малыша. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Теперь, малыш, твоя мечта стала реальностью — они тоже супергерои";

"Когда за тобой приходят в школу Супермен и Супервумен, и это твои родители, то это явно мотивирует";

"Суперсемья, супермалыш. Просто супер!";

"А я в восторге от того, как малыш отреагировал на появление родителей в костюмах. В этот момент он явно чувствовал себя самым крутым чуваком в школе".

"Этот малыш будет рассказывать об этом моменте всю жизнь! Фантастично, легендарно!".

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчина задержал грабителя в костюме супергероя. Американец Кайл Миветт увидел грабителя возле машины, но будучи в ночной пижаме Бэтмена бросился "воплощать справедливость".

Впоследствии стало известно о враче-супермене, который спасает людей. Фармацевт Майянк Амин из США уже давно надевает костюм известного супергероя, чтобы способствовать прививкам и профилактике заболеваний среди людей.