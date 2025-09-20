Нужен герой: врач придумал, как одновременно "спасать мир" и прививать пациентов (фото)

Фармацевт Майянк Амин из американского города Лендсдейл (штат Пенсильвания) отмечает наплыв клиентов, желающих привиться из-за изменения правительством процедур. Сам специалист уже давно известен сети и миру как "врач Супермен".

Свою известность специалист получил в начале пандемии COVID-19, когда развозил вакцины в костюме известного супергероя, сообщает Reuters.

Мужчина говорит, что с сентября этого года снова держит свой образ "под рукой", ведь у людей есть опасения в доступе к бесплатной вакцинации, что увеличило количество его клиентов. Сам фармацевт говорит, что постарается сделать все возможное.

"Все, чего не хватает или вокруг чего есть вопросы, люди хотят получить", — пояснил Амин, который является владельцем независимой аптеки Skippack Pharmacy.

Хотя обычно он не берет костюм на работу, но время от времени его просят об этом образе. В основном, это случается, когда есть пациенты из клиник для пожилых людей и для детей, которые специально просят "Супермена".

Господин Амин в костюме Супермена делает прививку Фото: Reuters

"Это как костюм пожарного, висящий на станции. Пусть лучше висит на стене", — говорит мужчина.

Из-за всплеска спроса аптека господина Амина вынуждена продлевать рабочий день, проводя вакцинацию до 7-8 вечера. Фармацевт говорит, что только в этом месяце сделала прививки по меньшей мере 2 000 людям.

"У нас снова звонки, сообщения и очереди на улице — просто как в старые COVID-времена", — говорит американец.

