Потрібен герой: лікар придумав, як одночасно "рятувати світ" і щеплювати пацієнтів (фото)

Фармацевт Майянк Амін з американського міста Лендсдейл (штат Пенсильванія) відзначає наплив клієнтів, які бажають щепитися через зміни урядом процедур. Сам спеціаліст уже давно відомий мережі та світу як "лікар Супермен".

Свою відомість фахівець отримав на початку пандемії COVID-19, коли розвозив вакцини в костюмі відомого супергероя, повідомляє Reuters.

Чоловік говорить, що з вересня цього року знову тримає свій образ "під рукою", адже у людей є побоювання у доступі до безоплатної вакцинації, що збільшило кількість його клієнтів. Сам фармацевт говорить, що постарається зробити все можливе.

"Усе, чого бракує або навколо чого є питання, люди хочуть отримати", — пояснив Амін, який є власником незалежної аптеки Skippack Pharmacy.

Хоча зазвичай він не бере костюм на роботу, та час від часу його просять про цей образ. В основному, це трапляється, коли є пацієнти з клінік для літніх людей і для дітей, які спеціально просять "Супермена".

Пан Амін у костюмі Супермена робить щеплення Фото: Reuters

"Це як костюм пожежника, що висить на станції. Нехай краще висить на стіні", — говорить чоловік.

Через сплеск попиту аптека пана Аміна змушена подовжувати робочий день, проводячи вакцинацію до 7–8 вечора. Фармацевт говорить, що лише цього місяця зробила щеплення щонайменше 2 000 людям.

"У нас знову дзвінки, повідомлення й черги на вулиці — просто як у старі COVID-часи", — каже американець.

