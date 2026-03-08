Батьки прийшли до школи в костюмі Супермена: реакція сина стала вірусною в мережі (відео)

У США одна пара знала про захоплення сина героєм коміксів DC, адже він дуже часто вдягав костюм Супермена. Цього разу батьки вирішили підтримати малого, прийшовши до школи у відповідному вбранні.

Малюк спочатку не міг повірити побаченому, але потім побіг у обійми батьків, одягнених у костюми улюбленого героя. Реакція малюка потрапила на відео, опублікованому в Reddit.

Ролик користувача r/Vilen1919 швидко завірусився — набрав за дві години понад 20 тисяч переглядів і кілька сотень коментарів. На ролику видно, як молода пара заходить у школу, одягнувшись у костюми Супермена.

Вони чекають у холі початкової школи, коли до них вийде їх син. Раніше малий одягнувся до школи в убрання відомого супергероя, коли батьки відправляли його на заняття.

За мить хлопчик вийшов до них і не повірив своїм очам — його батьки теж були одягнені в костюмах Супермена та Супервумен. На кілька секунд малюк перебував у ступорі від побаченого, та потім побіг на радощах до батьків.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Користувачі заявили, що найімовірніше ролик було знято в США через особливість розміщення дошкільних закладів.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери висловили захоплення від вчинку батьків та реакції малюка. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Тепер, малий, твоя мрія стала реальністю — вони теж супергерої";

"Коли за тобою приходять в школу Супермен і Супервумен, і це твої батьки, то це явно мотивує";

"Суперсім'я, супермалий. Просто супер!";

"А я в захваті від того, як малий відреагував на появу батьків у костюмах. В цей момент він явно почувався найкрутішим чуваком у школі".

"Цей малий буде розповідати про цю мить все життя! Фантастично, легендарно!".

