Женщину спустили со скалы на веревках, чтобы спасти собаку: детали операции (фото)

В Великобритании спасатели провели необычную операцию, чтобы помочь собаке, которая упала со скалы. Для этого на веревке спустили ее владелицу, чтобы успокоить животное и помочь специалистам безопасно ее поднять.

Береговая охрана в Великобритании провела спасательную операцию, во время которой владелицу собаки спустили на веревке со скалы, чтобы помочь спасти ее домашнего любимца, об этом сообщили BBC в воскресенье, 8 марта.

Кокер-спаниель застрял на скале

Речь идет о кокер-спаниеле по имени Луна. Собака упала со скалы высотой примерно 40 метров в районе Стоунбарроу, вблизи города Чармут в графстве Дорсет. После падения животное оставалось на выступе скалы и вело себя возбужденно.

Ее владельца спустили, чтобы успокоить Луну и помочь специалистам положить ее в спасательный мешок для животных. К этим спасательным усилиям присоединились сотрудники трех баз береговой охраны и двух пожарных станций. В заметке на Facebook спасательная команда береговой охраны Бира, вместе с коллегами из Вест-Бей и Лайм-Реджис сообщила, что вызов поступил примерно в 13:00 по Гринвичу.

Собака взволнованно бегает по плато

"Луна не пострадала — бегала вокруг скалы и не подходила к нашему технике с веревкой", — сказала команда.

После этого были вызваны специалисты из пожарных станций Чармута и Веймута, чтобы помочь спустить владельца собаки на широкое плато. План сработал, и испуганный кокер-спаниель подошел прямо к ней, сообщили спасатели.

Спасение собак со скал является настолько распространенным явлением, что службы экстренной помощи проводят специальные учебные мероприятия для таких случаев. В феврале 40 человек в течение двух дней работали над спасением собаки породы кокапу после аналогичного инцидента в Дорсете. Береговая охрана напомнила владельцам держать собак на поводке вблизи краев скал.

Спасатели провели операцию, чтобы вытащить собаку со скалы Фото: скриншот

