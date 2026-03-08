Жінку спустили зі скелі на мотузках, щоб врятувати собаку: деталі операції (фото)

У Великій Британії рятувальники провели незвичайну операцію, щоб допомогти собаці, яка впала зі скелі. Для цього на мотузці спустили її власницю, щоб заспокоїти тварину та допомогти фахівцям безпечно її підняти.

Берегова охорона у Великій Британії провела рятувальну операцію, під час якої власницю собаки спустили на мотузці зі скелі, щоб допомогти врятувати її домашнього улюбленця, про це повідомили BBC у неділю, 8 березня.

Кокер-спанієль застряг на скелі

Йдеться про кокер-спанієля на ім’я Луна. Собака впада зі скелі висотою приблизно 40 метрів у районі Стоунбарроу, поблизу міста Чармут у графстві Дорсет. Після падіння тварина залишалася на виступі скелі та поводилася збуджено.

Її власника спустили, щоб заспокоїти Луну та допомогти фахівцям покласти її в рятувальний мішок для тварин. До цих рятувальних зусиль долучилися співробітники трьох баз берегової охорони та двох пожежних станцій. У дописі на Facebook рятувальна команда берегової охорони Біра, разом з колегами з Вест-Бей та Лайм-Реджис повідомила, що виклик надійшов приблизно о 13:00 за Гринвічем.

Собака схвильовано бігає плато

"Луна не постраждала — бігала навколо скелі та не підходила до нашого техніка з мотузкою", — сказала команда.

Після цього було викликано спеціалістів з пожежних станцій Чармута та Веймута, щоб допомогти спустити власника собаки на широке плато. План спрацював, і переляканий кокер-спаніель підійшов прямо до неї, повідомили рятувальники.

Рятування собак зі скель є настільки поширеним явищем, що служби екстреної допомоги проводять спеціальні навчальні заходи для таких випадків. У лютому 40 людей протягом двох днів працювали над порятунком собаки породи кокапу після аналогічного інциденту в Дорсеті. Берегова охорона нагадала власникам тримати собак на повідку поблизу країв скель.

