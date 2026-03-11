Черчилля может заменить барсук: Британия готовит новый дизайн банкнот, — Bloomberg

В Великобритании во время будущего редизайна банкнот могут убрать портрет Уинстона Черчилля и других исторических фигур. Зато на новом поколении фунтов могут появиться изображения дикой природы страны.

После десятилетий использования портретов исторических деятелей Банк Англии рассматривает возможность изменить концепцию дизайна британских банкнот. На следующем поколении фунтовых банкнот будут изображены дикие животные, обитающие в Великобритании, такие, например, как ежи и барсуки, сообщает Bloomberg 11 марта.

В прошлом году Банк Англии провел публичные консультации по обновлению своих денег и обнаружил, что природа стала самой популярной темой среди 44 000 ответов. Исторические фигуры заняли третье место. Банк заявил, что искал изображения, символизирующие Великобританию, которые находят отклик у общественности и не вызывают разногласий.

Відео дня

Выбор лица для британских банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов не обходился без споров в течение последних десятилетий. Даже Черчилль, которого британцы часто считают своим любимым премьер-министром в опросах, вызвал критику за то, что вытеснил единственную женщину на банкноте, когда десять лет назад сменил на ней социального реформатора Элизабет Фрай.

Кроме Черчилля, дикая природа заменит писательницу Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика и криптографа времен Второй мировой войны Алана Тьюринга. По данным Банка Англии, дизайн также может включать различные природные элементы, такие как растения и ландшафты.

Однако удаление национальных символов с банкнот вызывает споры. Найджел Фараж, лидер Reform UK, откровенно раскритиковал банк Англии.

"То, что канцлер казначейства Рэйчел Ривз заменяет Уинстона Черчилля на наших банкнотах белкой, говорит само за себя", — написал представитель Reform UK по вопросам экономики Роберт Дженрик в заметке в социальных сетях.

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его "неудачником без будущего". Причиной критики стала позиция британского правительства относительно войны с Ираном. Американский президент заявил, что Стармер "не является Уинстоном Черчиллем" и разрушает отношения между странами.

Ранее мы также информировали, что король Чарльз планировал посетить Соединенные Штаты в апреле по случаю 250-летия независимости страны. Однако поездка оказалась под угрозой из-за напряжения между Дональдом Трампом и Киром Стармером. Британские политики начали призывать монарха отложить визит.