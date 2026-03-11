Черчилля може замінити борсук: Британія готує новий дизайн банкнот, — Bloomberg

У Великій Британії під час майбутнього редизайну банкнот можуть прибрати портрет Вінстона Черчилля та інших історичних постатей. Натомість на новому поколінні фунтів можуть з’явитися зображення дикої природи країни.

Після десятиліть використання портретів історичних діячів Банк Англії розглядає можливість змінити концепцію дизайну британських банкнот. На наступному поколінні фунтових банкнот будуть зображені дикі тварини, що мешкають у Великій Британії, такі, наприклад, як їжаки та борсуки, повідомляє Bloomberg 11 березня.

Минулого року Банк Англії провів публічні консультації щодо оновлення своїх грошей і виявив, що природа стала найпопулярнішою темою серед 44 000 відповідей. Історичні постаті посіли третє місце. Банк заявив, що шукав зображення, які символізують Велику Британію, які знаходять відгук у громадськості та не викликають розбіжностей.

Вибір обличчя для британських банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів не обходився без суперечок протягом останніх десятиліть. Навіть Черчилль, якого британці часто вважають своїм улюбленим прем'єр-міністром в опитуваннях, викликав критику за те, що витіснив єдину жінку на банкноті, коли десять років тому змінив на ній соціального реформатора Елізабет Фрай.

Окрім Черчилля, дика природа замінить письменницю Джейн Остін, художника Вільяма Тернера та математика і криптографа часів Другої світової війни Алана Тюрінга. За даними Банку Англії, дизайн також може включати різні природні елементи, такі як рослини та ландшафти.

Однак видалення національних символів з банкнот викликає суперечки. Найджел Фараж, лідер Reform UK, відверто розкритикував банк Англії.

"Те, що канцлер казначейства Рейчел Рівз замінює Вінстона Черчилля на наших банкнотах білкою, говорить саме за себе", — написав речник Reform UK з питань економіки Роберт Дженрік у дописі в соціальних мережах.

