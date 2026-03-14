Уникальный водопад выставили на продажу: цена достигает миллионов, уже есть покупатель (фото, видео)

Штат Орегон вскоре может получить новую общественную собственность — захватывающий водопад Абиква. Местные жители говорят, что их любимый в течение многих лет, недавно выставили на продажу.

Водопад Абиква, известный своим вертикальным падением с высоты 92 футов (28 метров) над скалой из колонного базальта, более века находился в частной собственности, но открыт для посетителей. Теперь некоммерческая организация, поддерживающая общину бенедиктинских монахов и владевшая водоемом, выставила его на продажу в начале года, пишет AP.

После объявления новости о продаже, местные выразили желание получить водопад в собственность штата. Сенаторы и законодатели штата Орегон сообщили, что немедленно вмешаются в процесс и уже выделили более $2,1 млн на выкуп водопада и прилегающих земель.

Водопад расположен примерно в 30 милях (50 километрах) к востоку от столицы штата — Салема — и примерно в 50 милях (80 километрах) к югу от Портленда. Добраться до него можно по разбитой грунтовой дороге и после короткого, но очень крутого подъема, так как предыдущие посетители оставляли в некоторых местах веревки для помощи.

Местоположение водопада на карте США Фото: Bing Maps

В заявлении республиканский сенатор штата Фред Жиро, чей округ охватывает водопад, сказал, что водопад Абиква и в дальнейшем "будет защищен и доступен для будущих поколений."

Водопад был приобретен аббатством Маунт-Энджел в 1908 году и передан The Abbey Foundation of Oregon — некоммерческой организации, поддерживающей аббатство — в 2002 году, сообщила директор по коммуникациям фонда Аманда Стаггенборг.

"Мы просто поняли, что пришло время. На территории было много туристов, и хотя мы приветствовали это, мы хотели убедиться, что за местом осуществляется надлежащий надзор", — сказала г-жа Стаггенборг.

Фонд выставил имущество на открытый аукцион в начале февраля без минимальной или максимальной ставки, добавила она. Он принял предложение штата, сделанное в соответствии с принятым законопроектом. Департамент парков и отдыха Орегона должен провести надлежащую проверку — в частности изучить экологическую и археологическую информацию — прежде чем сделка будет заключена, сообщила пресс-секретарь Кэти Готье.

"Водопад Абиква — красивое, но очень отдаленное и труднодоступное место, и нас беспокоит влияние, которое управление таким объектом может оказать на и без того перегруженную систему государственных парков и наш текущий бюджетный дефицит", — сказала Готье.

В то же время многие пользователи сети и местные приветствовали идею передачи водопада в общественную собственность. В то же время некоторые опасались, что государственное приобретение может привести к введению платы за вход и увеличению толпы.

Сейчас водопад должен проверить природозащитный траст Willamette River Preservation Trust. Они планируют оценить состояние природы, заповедных фондов и в целом выступают за передачу этого участка земли в собственность штата на условиях сохранения всех нормативов природоохранной деятельности.

Ранее Фокус рассказывал о том, как один из самых необычных водопадов в мире стал золотым. сияющий водопад в национальном парке Йосемити стал золотистым — это возможно только в определенное время года.

Впоследствии стало известно, как гора после мощного ливня превратилась в водопад. Увиденные кадры стали вирусными и вызвали оживленное обсуждение между пользователями.