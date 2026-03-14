Унікальний водоспад виставили на продаж: ціна сягає мільйонів, уже є покупець (фото, відео)

Штат Орегон незабаром може отримати нову громадську власність — захопливий водоспад Абіква. Місцеві мешканці кажуть, що їх улюблений протягом багатьох років, нещодавно виставили на продаж.

Водоспад Абіква, відомий своїм вертикальним падінням з висоти 92 футів (28 метрів) над скелею з колонного базальту, понад століття перебував у приватній власності, але відкритий для відвідувачів. Тепер некомерційна організація, що підтримує громаду бенедиктинських монахів і яка володіла водоймою, виставила його на продаж на початку року, пише AP.

Після оголошення новини про продаж, місцеві висловили бажання отримати вопоспад у власність штату. Сенатори та законодавці штату Орегон повідомили, що негайно втрутяться в процес і вже виділила понад $2,1 млн на викуп водоспаду та прилеглих земель.

Водоспад розташований приблизно за 30 миль (50 кілометрів) на схід від столиці штату — Салему — і приблизно за 50 миль (80 кілометрів) на південь від Портленда. Дістатися до нього можна по розбитій ґрунтовій дорозі і після короткого, але дуже крутого підйому, бо попередні відвідувачі залишали в деяких місцях мотузки для допомоги.

Місце розташування водоспаду на мапі США Фото: Bing Maps

У заяві республіканський сенатор штату Фред Жіро, чий округ охоплює водоспад, сказав, що водоспад Абіква і надалі "буде захищений і доступний для майбутніх поколінь."

Водоспад був придбаний абатством Маунт-Енджел у 1908 році і переданий The Abbey Foundation of Oregon — некомерційній організації, що підтримує абатство — у 2002 році, повідомила директор з комунікацій фонду Аманда Стаггенборг.

"Ми просто зрозуміли, що прийшов час. На території було багато туристів, і хоча ми вітали це, ми хотіли переконатися, що за місцем здійснюється належний нагляд", — сказала пані Стаггенборг.

Фонд виставив майно на відкритий аукціон на початку лютого без мінімальної чи максимальної ставки, додала вона. Він прийняв пропозицію штату, зроблену відповідно до ухваленого законопроекту. Департамент парків і відпочинку Орегону має провести належну перевірку — зокрема вивчити екологічну та археологічну інформацію — перш ніж угода буде укладена, повідомила прес-секретар Кеті Ґотьє.

"Водоспад Абіква — красиве, але дуже віддалене і важкодоступне місце, і нас турбує вплив, який управління таким об'єктом може мати на і без того перевантажену систему державних парків і наш поточний бюджетний дефіцит", — сказала Ґотьє.

Водночас багато користувачів мережі та місцеві привітали ідею передачі водоспаду у громадську власність. Водночас деякі побоювалися, що державне придбання може призвести до запровадження плати за вхід і збільшення натовпу.

Наразі водоспад має перевірити природозахисний траст Willamette River Preservation Trust. Вони планують оцінити стан природи, заповідних фондів і загалом виступають за передачу цієї ділянки землі у власність штату на умовах збереження усіх нормативів природозахисної діяльності.

