Летел как ракета и не заметил препятствия: приключения французского бульдога покорили сеть (видео)

Владелица одного французского бульдога сняла на видео, как ее собака бегала посреди гостиной, а потом потеряла ориентировку в пространстве и врезалась в подушку. Курьезный бег собаки стал вирусным, вызвав кучу смешных комментариев.

Владелица собаки из США Джианна говорит с юмором, что ее пес Френчи потерял "ориентировку" относительно целостных объектов. Кадры с забегом собаки женщина разместила в своем Instagram.

Ролик стал очень вирусным — набрал почти 20 млн просмотров и более 2,3 млн лайков. На видео можно увидеть, как Френчи активно бегает в комнате между столом и мебелью, попадая в кадр.

"POV: Моя собака не понимает концепции целостных объектов", — подписала видео владелица четырехлапого.

Через несколько секунд можно увидеть, как пес на полной скорости не успевает развернуться, как делал до этого. Затем Френчи натыкается на кресло-грушу, после чего делает пируэт и падает на пол.

Впоследствии четвероногий поднимается, как ни в чем не бывало, и идет к своей хозяйке. Владелица домашнего любимца отмечает, что ролик был снят в начале марта в ее доме, расположенном в штате Аризона, США.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, юзеры не сдерживали смеха от увиденных пируэтов Френчи. Больше всего одобрения и поддержки получили такие реплики:

"А я подумал, что с ним что-то не так";

"Ха, он тестирует границу симуляции";

"Я вообще думаю, что он хоть что-то понимает";

"Слушай, это твой пес — именно тот, кто понимает целостность объектов";

"Поймал его взгляд в кадре. Честно, он просто тащится от того, что делает. Ему пофиг на физику, ЛОЛ".

Ранее Фокус рассказывал о том, как олень бросился вдогонку спритеру в парке. Один американец оказался в курьезной ситуации во время пробежки вдоль озера со своей собакой.

Впоследствии стало известно о странных клыках у кота одной женщины. Обеспокоенная владелица кота обратилась за советом в социальные сети, заметив что-то необычное в его внешнем виде.