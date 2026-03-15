Летів як ракета і не помітив перешкоди: пригоди французького бульдога підкорили мережу (відео)

Власниця одного французького бульдога зняла на відео, як її собака бігав посеред вітальні, а потім утратив орієнтування в просторі та врізався у подушку. Курйозний біг собаки став вірусним, викликавши купу смішних коментарів.

Власниця собаки зі США Джіанна каже з гумором, що її пес Френчі втратив "орієнтування" щодо цілісних об'єктів. Кадри з забігом собаки жінка розмістила в своєму Instagram.

Ролик став дуже вірусним — набрав майже 20 млн переглядів і понад 2,3 млн вподобань. На відео можна побачити, як Френчі активно бігає у кімнаті поміж столом і меблями, потрапляючи в кадр.

"POV: Мій собака не розуміє концепції цілісних об'єктів", — підписала відео власниця чотирилапого.

За кілька секунд можна побачити, як пес на повній швидкості не встигає розвернутися, як робив до цього. Потім Френчі натикається на крісло-грушу, після чого робить пірует і падає на підлогу.

Відео дня

Згодом чотирилапий підіймається, наче нічого не сталося, та йде до своєї хазяйки. Власниця домашнього улюбленця відзначає, що ролик було знято на початку березня в її домі, розташованому в штаті Аризона, США.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери не стримували сміху від побачених піруетів Френчі. Найбільше схвалення та підтримки отримали такі репліки:

"А я подумав, що з ним щось не так";

"Ха, він тестує межу симуляції";

"Я взагалі думаю, що він хоч щось розуміє";

"Слухай, це твій пес — саме той, хто розуміє цілісність об'єктів";

"Піймав його погляд у кадрі. Чесно, він просто тащиться від того, що робить. Йому пофіг на фізику, ЛОЛ".

