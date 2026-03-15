Блогерша нашла заброшенную мастерскую и была шокирована: внутри были ретроавто (фото, видео)

Нидерландская блогерша, известная под ником Dashing Decay, обнаружила во время очередных поисков заброшенный автомобильный гараж. Среди найденных машин были очень редкие экземпляры.

Нидерландка говорит, что снаружи весь периметр гаража почти полностью зарос кустами. Соответствующие фотографии найденной локации она разместила в Reddit.

"Это была небольшая местная мастерская, где можно увидеть множество вещей: подъемник с автомобилем, над которым работали, различные материалы и инструменты. Именно здесь восстанавливали много машин", — говорит блогерша.

Здесь ремонтировали редкие Мерседесы и Порше

Блогер говорит, что она сама является огромной фанаткой автомобилей. По ее словам, увиденное было "настоящим праздником для глаз", потому что здесь лежало "так много деталей и интересных находок".

Дневные ретроавтомобили подвергаются коррозии

"Яркие автомобили, некоторые даже незапертые или с ключами внутри. Меня преследовало очень странное ощущение — будто люди просто внезапно ушли и больше не вернулись", — признается Dashing Decay.

Редкие авто до сих пор находятся в плохом состоянии

