Блогерка знайшла закинуту майстерню і була шокована: всередині були ретроавто (фото, відео)

Нідерландська блогерка, відома під ніком Dashing Decay, виявила під час чергових пошуків покинутий автомобільний гараж. Серед знайдених машин були дуже рідкісні екземпляри.

Нідерландка каже, що ззовні весь периметр гаража майже повністю заріс кущами. Відповідні світлини знайденої локації вона розмістила в Reddit.

"Це була невелика місцева майстерня, де можна побачити безліч речей: підйомник із автомобілем, над яким працювали, різні матеріали та інструменти. Саме тут відновлювали багато машин", — каже блогерка.

Тут ремонтували рідкісні Мерседеси та Порше

Блогерка каже, що вона сама є величезною фанаткою автомобілів. За її словами, побачене було "справжнім святом дял очей", бо тут лежало "так багато деталей і цікавих знахідок".

Деякі ретроавтомобілі зазнають корозії

"Яскраві автомобілі, деякі навіть незамкнені або з ключами всередині. Мене переслідувало дуже дивне відчуття — ніби люди просто раптово пішли й більше не повернулися", — зізнається Dashing Decay.

Рідкісні авто досі перебувають в поганому стані

