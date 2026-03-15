Муж постоянно изменял женщине: она придумала план мести вместо развода (видео)

Жительница Таиланда Кхун Кванг прожила более 10 лет в браке, когда обнаружила факт супружеской измены ее избранника. Вместо развода и скандалов, тайка придумала гениальный план по мести за поступок мужа.

Она решила найти любовницу избранника и прямо предложила ей брать в аренду мужчину за вознаграждение. Об этом курьезном случае написало тайское издание Khaosod.

Женщина по имени Кхун Кванг заявила, что ее муж — офицер полиции — долгое время имел роман с другой женщиной. Супруги воспитывают восьмилетнего ребенка, однако мужчина в конце концов переехал жить к своей любовнице.

По словам женщины, проблемы начались в 2025 году, когда в соцсетях мужчины начала появляться незнакомая женщина. Она активно следила за его страницами и просматривала публикации Кванг.

Вскоре поведение мужчины изменилось — он стал поздно возвращаться домой и игнорировать звонки. Ситуация обострилась, когда однажды мужчина пришел домой около часа ночи и заявил, что хочет уйти из семьи.

Мужчина завел роман с другой женщиной

Он сказал, что оставляет жене и ребенку все имущество — дом, автомобиль и даже долги. После разговора он ненадолго вернулся к семье, но впоследствии Кванг узнала, что роман не прекратился.

Подозревая измену, женщина решила нанять частного детектива, которому платила по 10 тысяч батов (13,5 тыс. грн) в день. Уже через сутки тот сообщил, что нашел адрес любовницы, но когда Кванг поехала туда, то муж уже уехал. Поэтому она позвонила ему и поставила ультиматум — вернуться домой для серьезного разговора.

После конфронтации любовница призналась, что знала о том, что муж женат и имеет ребенка. Когда Кванг спросила, готова ли она взять на себя ответственность за долги семьи в случае развода, та отказалась и сказала, что супруги должны решить проблему самостоятельно.

Впоследствии мужчина вернулся в семейный дом, и некоторое время все выглядело спокойно. Но однажды ночью он проснулся взволнованный и признался, что все еще скучает по другой женщине, а во время разговора Кванг поняла, что мужчина продолжает поддерживать отношения с любовницей.

Тогда женщина предложила необычный выход: любовница может жить с ее мужем, если будет платить 30 тысяч батов (почти 41 тыс. грн) в месяц, фактически как "аренду" за него. Несмотря на то, что другая женщина согласилась на такое предложение, сам мужчина его отверг.

После этого Кванг подала иск против любовницы. В то же время юристы говорят, что подобная "аренда мужа" не имеет юридической силы в Таиланде, а потому дело вероятно ждет процедура развода.

