Чоловік постійно зраджував жінці: вона придумала план помсти замість розлучення (відео)

Мешканка Таїланду Кхун Кванг прожила понад 10 років у шлюбі, коли виявила факт подружньої зради її обранця. Замість розлучення та скандалів, тайка придумала геніальний план з помсти за вчинок чоловіка.

Вона вирішила знайти коханку обранця та прямо запропонувала їй брати в оренду чоловіка за винагороду. Про цей курйозний випадок написало тайське видання Khaosod.

Жінка на ім’я Кхун Кванг заявила, що її чоловік — офіцер поліції — тривалий час мав роман з іншою жінкою. Подружжя виховує восьмирічну дитину, однак чоловік зрештою переїхав жити до своєї коханки.

За словами жінки, проблеми почалися у 2025 році, коли в соцмережах чоловіка почала з’являтися незнайома жінка. Вона активно стежила за його сторінками та переглядала публікації Кванг.

Невдовзі поведінка чоловіка змінилася — він став пізно повертатися додому та ігнорувати дзвінки. Ситуація загострилася, коли одного разу чоловік прийшов додому близько першої ночі й заявив, що хоче піти з родини.

Фото: Freepik

Він сказав, що залишає дружині та дитині все майно — будинок, автомобіль і навіть борги. Після розмови він ненадовго повернувся до сім’ї, але згодом Кванг дізналася, що роман не припинився.

Підозрюючи зраду, жінка вирішила найняти приватного детектива, якому платила по 10 тисяч батів (13,5 тис. грн) на день. Уже за добу той повідомив, що знайшов адресу коханки, та коли Кванг поїхала туди, то чоловік уже поїхав. Тому вона зателефонувала йому та поставила ультиматум — повернутися додому для серйозної розмови.

Після конфронтації коханка зізналася, що знала про те, що чоловік одружений і має дитину. Коли Кванг запитала, чи готова вона взяти на себе відповідальність за борги сім’ї у разі розлучення, та відмовилася і сказала, що подружжя має вирішити проблему самостійно.

Згодом чоловік повернувся до сімейного дому, і деякий час усе виглядало спокійно. Та одного разу вночі він прокинувся схвильований і зізнався, що все ще сумує за іншою жінкою, а під час розмови Кванг зрозуміла, що чоловік продовжує підтримувати стосунки з коханкою.

Тоді жінка запропонувала незвичний вихід: коханка може жити з її чоловіком, якщо платитиме 30 тисяч батів (майже 41 тис. грн) на місяць, фактично як "оренду" за нього. Попри те, що інша жінка погодилася на таку пропозицію, сам чоловік її відкинув.

Після цього Кванг подала позов проти коханки. Водночас юристи говорять, що подібна "оренда чоловіка" не має юридичної сили в Таїланді, а тому справу ймовірно чекає процедура розлучення.

