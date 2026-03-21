Бой с тенью: котик вызвал смех в сети своими навыками охотника (видео)

Владелец одного четверолапого котика показал, как его подопечный рассматривал тени рыб от освещения аквариума. Пользователи с восторгом и смехом оценили навыки пушистого на охоте.

Сам черно-белый кот управно пытался поймать добычу, однако не мог понять, почему не может добиться успеха. Кадры с "охотой" котика были размещены на форуме в Reddit.

Сообщение стало популярным — за несколько дней набрало более 13 тыс. реакций и несколько десятков комментариев. На кадрах видно, что черно-белый кот начал активно смотреть за тенями рыб, которые высветились на полу из-за подсветки аквариума.

Четвероногий начал активно "охотиться" за ними, пытаясь поймать хотя бы одну из рыбин. Однако каждый раз результаты преследования были неутешительными — ни одна из рыбин не оказалась в лапах пушистого охотника.

Пока точно не указано в посте, где и когда были сняты эти кадры. Пользователи выдвинули ряд вариантов, но автор сообщения не указал дополнительной информации для проверки и подтверждения.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, юзеры поддержали стремление котика на охоте. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Даже большая рыба попадется. Удачной тебе охоты";

"Тем временем рыба в аквариуме офигела от увиденного";

"Сделаю так для своего кота, чтобы в 2:30 ночи не будил меня";

"Тренировки проходят удачно".

Ранее Фокус сообщал о пушистом игроке в бильярд, который показал мастер-класс. Дальнейшие действия пушистого заставили сеть задуматься о таланте четверолапого.

Впоследствии стало известно, что владелец посадил кота на диету. Однако оказалось, что пушистый имел категорически другие планы.