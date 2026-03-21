Бій з тінню: котик викликав сміх у мережі своїми навичками мисливця (відео)

Власник одного чотирилапого котика показав, як його підопічний розглядав тіні риб від освітлення акваріуму. Користувачі з захопленням та сміхом оцінили навички пухнастому на полюванні.

Сам чорно-білий кіт управно намагався упіймати здобич, однак не міг второпати, чому не може досягти успіху. Кадри з "полюванням" котика було розміщено на форумі в Reddit.

Повідомлення стало популярним — за кілька днів набрало понад 13 тис. реакцій та кілька десятків коментарів. На кадрах видно, що чорно-білий кіт почав активно дивитися за тінями риб, які висвітлилися на підлогі через підсвітку акваріуму.

Чотирилапий почав активно "полювати" за ними, намагаючись впіймати бодай одну з рибин. Однак кожного разу результати переслідування були невтішними — жодна з рибин не опинилася в лапах пухнастого мисливця.

Наразі точно не вказано в пості, де та коли були зняті ці кадри. Користувачі висунули низку варіантів, але автор допису не вказав додаткової інформації для перевірки та підтвердження.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, юзери підтримали прагнення котика на полюванні. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Навіть велика риба попадеться. Вдалого тобі полювання";

"Тим часом риба в акваріумі офігіла від побаченого";

"Зроблю так для свого кота, аби о 2:30 ночі не будив мене";

"Тренування проходять вдало".

