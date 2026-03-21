Ребенок соседей заставил женщину поставить забор, однако возникла одна проблема (фото)

Одна жительница США рассказала о конфликте с соседями из-за поведения их сына, который фанатеет от баскетбола. Она придумала выход из ситуации, однако столкнулась с очень серьезной проблемой для ее решения.

Она говорит, что она готова поставить забор, но это очень сильно ударит по ее кошельку. Историю всего конфликта американка рассказала в своей заметке в Reddit.

Женщина рассказывает, что переехала в свой дом около трех лет назад, и все было прекрасно. Но однажды сосед решил, что его подросток-сын должен стать "следующей звездой НБА".

"Две недели назад он установил тяжелое переносное баскетбольное кольцо, но вместо того, чтобы поставить его возле гаража или посреди подъездной аллеи, он прислонил вплотную к краю моего участка. Щит кольца оказался в считанных сантиметрах от внешней стены ее дома — именно там, где расположена главная спальня. Каждый раз, когда парень промахивается, мяч с громким грохотом бьет в стену моего дома и трясет картины на стенах", — возмущается американка.

Она говорит, что это действо начинается около 16:00, когда подросток возвращается из школы, и продолжается до 21:00 и даже позже. Из-за "чрезвычайно стрессовой" работы женщина мечтает отдыхать дома, а не слушать "ритмичное гудение" каждые пять секунд весь вечер.

Юноша начал мешать женщине отдыхать после работы своей игрой

"Я попыталась по-хорошему поговорить с отцом и попросила передвинуть кольцо хотя бы на три метра влево, чтобы оно не стояло вплотную к моему дому. Но он лишь пожал плечами и ответил, что с той стороны подъездная аллея ровнее и что это свободная страна. Но это далеко не самое худшее, ведь теперь мяч постоянно летит на мои клумбы. Я потратила много денег и времени на озеленение этой весной, а теперь половина моих гортензий сломана — парень просто топчет их, чтобы достать мяч", — пожаловалась американка.

Женщина рассказывает, что ее камера даже зафиксировала, как подросток беззаботно уничтожает цветы. Когда женщина вышла к нему, он ответил лишь "пустым взглядом" и, похоже, совсем не понимал, почему она возмущена.

"Я чувствую себя узником в собственном доме. Не могу даже открыть окна — стоят такие громкие крики и постоянное металлическое бряцание кольца. Я проверила местные нормативы, но оказывается, пока они не играют после 22:00, город мало что может поделать с шумом", — констатирует героиня истории.

В завершение американка отметила, что рассматривает вариант установки высокого забора. Однако тут оказалось, что это обойдется ей в "тысячи долларов".

"Дело даже не в том, что ребенок играет в спорт. Меня дико возмущает то, что соседи выбрали единственное место, которое больше всего меня достает", — подытожила женщина и попросила совета в сети.

Реакция пользователей

Большинство юзеров высказали свое мнение по поводу конфликтной ситуации. Значительная часть людей выступила на стороне героини истории, а некоторые предложили следующие варианты:

"Думаю, вам надо установить спринклер с датчиком движения для бедных гортензий. Каждый раз как парень промахнется и пойдет за мячом, то получит холодный душ";

"Он не имеет права так повреждать ваш дом и имущество. Есть правила относительно подобных вещей. Попросите их передвинуть кольцо и прекратить бить в вашу стену";

"В вашем районе должен быть какой-то городской кодекс по этому поводу. Также обратитесь в полицию и попросите их предупредить парня о незаконном проникновении на вашу территорию и уничтожении цветов и обшивки";

"Думаю, стоит вам обратиться к властям и копам. Здесь просто войной против соседей не получится все уладить, а еще лучше — подумайте над судебным иском".

