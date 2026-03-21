Дитина сусідів змусила жінку поставити паркан, однак виникла одна проблема (фото)

Одна мешканка США розповіла про конфлікт із сусідами через поведінку їх сина, який фанатіє від баскетболу. Вона придумала вихід із ситуації, однак зіткнулася з дуже серйозною проблемою для її розв'язання.

Вона каже, що вона готова поставити паркан, але це дуже сильно вдарить по її гаманцю. Історію всього конфлікту американка розповіла в своєму дописі в Reddit.

Жінка розповідає, що переїхала в свій будинок близько трьох років тому, і все було чудово. Та одного разу сусід не вирішив, що його підліток-син має стати "наступною зіркою НБА"

"Два тижні тому він встановив важке переносне баскетбольне кільце, але замість того щоб поставити його біля гаража чи посеред під'їзної алеї, притулив впритул до краю моєї ділянки. Щит кільця виявився за лічені сантиметри від зовнішньої стіни її будинку — саме там, де розташована головна спальня. Щоразу коли хлопець промахується, м'яч з гучним гуркотом гатить у стіну мого будинку і трясе картини на стінах", — обурюється американка.

Вона говорить, що це дійство починається близько 16:00, коли підліток повертається зі школи, і триває до 21:00 і навіть пізніше. Через "надзвичайно стресову" роботу жінка мріє відпочивати вдома, а не слухати "ритмічне гупання" кожні п'ять секунд увесь вечір.

Юнак почав заважати жінці відпочивати після роботи своєю грою Фото: Freepik

"Я спробувала по-хорошому поговорити з батьком і попросила пересунути кільце хоча б на три метри вліво, щоб воно не стояло впритул до мого будинку. Але він лише знизав плечами та відповів, що з того боку під'їзна алея рівніша і що це вільна країна. Але це далеко не найгірше, адже тепер м'яч постійно летить на мої клумби. Я витратила багато грошей і часу на озеленення цієї весни, а тепер половина моїх гортензій зламана — хлопець просто топче їх, щоб дістати м'яч", — поскаржилася американка.

Жінка розповідає, що її камера навіть зафіксувала, як підліток безтурботно нищить квіти. Коли жінка вийшла до нього, він відповів лише "порожнім поглядом" і, схоже, геть не розумів, чому вона обурена.

"Я почуваюся в'язнем у власному домі. Не можу навіть відкрити вікна — стоять такі гучні крики і постійне металеве брязкання кільця. Я перевірила місцеві нормативи, але виявляється, поки вони не грають після 22:00, місто мало що може вдіяти з шумом", — констатує героїня історії.

На завершення американка зазначила, що розглядає варіант встановлення високого паркану. Однак тут виявилося, що це обійдеться їй у "тисячі доларів".

"Справа навіть не в тому, що дитина грає у спорт. Мене дико обурює те, що сусіди обрали єдине місце, яке найбільше мене дістає", — підсумувала жінка та попросила поради в мережі.

Реакція користувачів

Більшість юзерів висловили свою думку з приводу конфліктної ситуації. Значна частина людей виступила на стороні героїні історії, а деякі запропонували наступні варіанти:

"Думаю, вам треба встановити спринклер з датчиком руху для бідних гортензій. Щоразу як хлопець промахнеться та піде за м'ячем, то отримає холодний душ";

"Він не має права так пошкоджувати ваш будинок і майно. Є правила щодо подібних речей. Попросіть їх пересунути кільце і припинити бити у вашу стіну";

"У вашому районі має бути якийсь міський кодекс з цього приводу. Також зверніться до поліції і попросіть їх попередити хлопця про незаконне проникнення на вашу територію і знищення квітів та обшивки";

"Думаю, варто вам звернутися до влади та копів. Тут просто війною проти сусідів не вийде все владнати, а ще краще — подумайте над судовим позовом".

Раніше Фокус повідомляв, як сусід погодився поставити паркан, але пошкодував про це згодом. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.

Згодом стало відомо про дивну війну жінки з сусідами. Її історія викликала жваву дискусію у соцмережах щодо того, чому причетних людей не покарали за їх вчинки.