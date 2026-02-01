"Ходжу навшпиньках у своїй квартирі": жінка розповіла про дивну війну з сусідами (відео)

Мешканка США Алісса Вілліс опинилася в дуже незручній ситуації через поведінку своїх сусідів. Її історія викликала жваву дискусію у соцмережах щодо того, чому причетних людей не покарали за їх вчинки.

Вона розповідає, що все це почалося через банальний вчинок, і відтоді вона не може навіть нормально ходити в своєму помешканні. Один з показових епізодів вона зняла на відео та виклала в TikTok.

Сам ролик став дуже вірусним — набрав майже 14 млн переглядів. На кадрах видно, як мама сімох дітей показує кидок м'ячика на підлогу, аби погратися зі своїм собаком.

Буквально за кілька секунд після негучного падіння на підлогу, знизу починають доносити дуже гучні стуки у відповідь. Алісса говорить, що так трапляється постійно — сусіди знин буквально гучно гупають по стелі на знак протесту проти будь-якого шуму в її помешканні.

Відео дня

"Ось настільки гарні в мене сусіди. І так постійно, наче ходжу по лезу ножа. Що казати — я постійно ходжу навшпиньках у своїй квартирі", — контатує американка.

Реакція соцмереж

Користувачі в коментарях до вірусного ролика розділилися на два табори: одні — закликали до помсти, а другі висловили співчуття тим, хто живе знизу. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Думаю, варто шуміти ще більше";

"Уявіть тільки, як важко жити на нижньому поверсі. Думаю, ви створюєте зайвий шум, ось тому сусіди вирішили відповісти";

"Сміливий крок з їхнього боку — набагато легше бути гучним сусідом зверху, ніж знизу";

"Ненавиджу, коли сусіди так зляться через шум. Це частина життя в багатоквартирному будинку";

"Я їх не звинувачую. От чесно — в тебе є собака, ти шумим протягом дня куди частіше. Не кажу, що це погано, але їм, мабуть, доводиться терпіти більше, ніж тоді, коли упав м’яч".

