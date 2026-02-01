"Хожу на цыпочках в своей квартире": женщина рассказала о странной войне с соседями (видео)

Жительница США Алисса Уиллис оказалась в очень неловкой ситуации из-за поведения своих соседей. Ее история вызвала оживленную дискуссию в соцсетях относительно того, почему причастных людей не наказали за их поступки.

Она рассказывает, что все это началось из-за банального поступка, и с тех пор она не может даже нормально ходить в своем доме. Один из показательных эпизодов она сняла на видео и выложила в TikTok.

Сам ролик стал очень вирусным — набрал почти 14 млн просмотров. На кадрах видно, как мама семерых детей показывает бросок мячика на пол, чтобы поиграть со своей собакой.

Буквально через несколько секунд после негромкого падения на пол, снизу начинают доносить очень громкие ответные стуки. Алисса говорит, что так случается постоянно — соседи снизу буквально громко стучат по потолку в знак протеста против любого шума в ее доме.

Відео дня

"Вот настолько хорошие у меня соседи. И так постоянно, как будто хожу по лезвию ножа. Что говорить — я постоянно хожу на цыпочках в своей квартире", — контактирует американка.

Реакция соцсетей

Пользователи в комментариях к вирусному ролику разделились на два лагеря: одни — призвали к мести, а вторые выразили сочувствие тем, кто живет снизу. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Думаю, стоит шуметь еще больше";

"Представьте только, как тяжело жить на нижнем этаже. Думаю, вы создаете лишний шум, вот поэтому соседи решили ответить";

"Смелый шаг с их стороны — гораздо легче быть шумным соседом сверху, чем снизу";

"Ненавижу, когда соседи так злятся из-за шума. Это часть жизни в многоквартирном доме";

"Я их не обвиняю. Вот честно — у тебя есть собака, ты шумишь в течение дня куда чаще. Не говорю, что это плохо, но им, видимо, приходится терпеть больше, чем тогда, когда упал мяч".

Ранее Фокус рассказывал о том, как поступок соседа поразил женщину, однако все оказалось значительно хуже. Жительница США рассказала, что ее заказ еды постоянно похищали, а когда обнаружила соседа и его мотивы, то это ее удивило.

Впоследствии стало известно, что шум из квартиры соседки превратил жизнь мужчины в ужас. Причиной того стало увлеченная игра женщины на музыкальном инструменте, что не дает мужчине выспаться и сводит его с ума.