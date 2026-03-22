В соседнем доме слышались шумы: женщина зашла внутрь и не поверила глазам (видео)
Британка Джина была в своем саду и услышала странные звуки, доносившиеся из дома соседей, которые недавно выехали. Но то, что она впоследствии обнаружила в доме напротив, ее ошеломило.
Она рассказывает, что начала слышать звуки с территории заброшенного двора. Проверив, она обнаружила, что в доме остался кот, рассказала она в своем ролике в TikTok.
Ролик стал вирусным — набрал почти полмиллиона просмотров в сети. По словам женщины, животное просто бросили после выселения. Поэтому она начала ухаживать за котом: кормила его курицей и обустроила место в своем дворе.
Сначала она не решалась забрать его в дом из-за собственной собаки. Она также обратилась к зоозащитникам за помощью, а пока быстро приехать специалисты не смогли, женщина решила впустить кота к себе, чтобы тот не замерз ночью.
"Некоторые люди не достойны ухаживать за животными", — подписала свой ролик женщина.
На следующий день она связалась с Battersea Dogs & Cats Home, где ей посоветовали проверить, есть ли у животного микрочип. Это помогло бы найти владельцев, а когда втетеринары осмотрели кота, оказалось, что чипа у него нет, и его признали бездомным.
Однако впоследствии через местный совет удалось получить контакты бывших владельцев. Уже через несколько часов они приехали и забрали своего кота домой. сейчас животное находится под наблюдением смотрителей.
Реакция соцсетей
В комментариях к видео, ряд юзеров высказались свою точку зрения относительно этой ситуации с животным. Больше всего одобрения получили следующие реплики:
- "Ну это просто в голову не укладывается";
- "Бедное животное. Спасибо, что присмотрели!";
- "Хороший кот, спасибо за вашу заботу!";
- "Некоторые люди действительно не стоят того, чтобы за ними ухаживали".
