У сусідньому будинку чулися шуми: жінка зайшла всередину і не повірила очам (відео)

Британка Джіна була в своєму саду та почула дивні звуки, що долинали з будинку сусідів, які нещодавно виїхали. Та те, що вона згодом виявила в будинку навпроти, її приголомшило.

Вона розповідає, що почала чути звуки з території покинутого подвір’я. Перевіривши, вона виявила, що в будинку залишився кіт, розповіла вона в своєму ролику в TikTok.

Ролик став вірусним — набрав майже півмільйона переглядів у мережі. За словами жінки, тварину просто покинули після виселення. Тому вона почала доглядати за котом: годувала його куркою та облаштувала місце у своєму дворі.

Спершу вона не наважувалася забрати його в дім через власного собаку. Вона також звернулася до зоозахисників за допомогою, а поки швидко приїхати фахівці не змогли, жінка вирішила впустити кота до себе, щоб той не змерз уночі.

"Деякі люди не варті доглядати за тваринами", — підписала свій ролик жінка.

Наступного дня вона зв’язалася з Battersea Dogs & Cats Home, де їй порадили перевірити, чи має тварина мікрочип. Це допомогло б знайти власників, а коли втетеринари оглянули кота, виявилося, що чипа в нього немає, і його визнали безпритульним.

Проте згодом через місцеву раду вдалося отримати контакти колишніх власників. Уже за кілька годин вони приїхали й забрали свого кота додому.наразі тварина перебуває під наглядом доглядачів.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, низка юзерів висловилися свою точку зору щодо цієї ситуації з твариною. Найбільше схвалення отримали наступні репліки:

"Ну це просто в голову не вкладається";

"Бідний тварина. Дякую, що доглянули!";

"Гарний кіт, дякую за вашу турботу!";

"Деякі люди справді не варті того, аби їх доглядали".

