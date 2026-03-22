У сусідньому будинку чулися шуми: жінка зайшла всередину і не повірила очам (відео)
Британка Джіна була в своєму саду та почула дивні звуки, що долинали з будинку сусідів, які нещодавно виїхали. Та те, що вона згодом виявила в будинку навпроти, її приголомшило.
Вона розповідає, що почала чути звуки з території покинутого подвір’я. Перевіривши, вона виявила, що в будинку залишився кіт, розповіла вона в своєму ролику в TikTok.
Ролик став вірусним — набрав майже півмільйона переглядів у мережі. За словами жінки, тварину просто покинули після виселення. Тому вона почала доглядати за котом: годувала його куркою та облаштувала місце у своєму дворі.
Спершу вона не наважувалася забрати його в дім через власного собаку. Вона також звернулася до зоозахисників за допомогою, а поки швидко приїхати фахівці не змогли, жінка вирішила впустити кота до себе, щоб той не змерз уночі.
"Деякі люди не варті доглядати за тваринами", — підписала свій ролик жінка.
Наступного дня вона зв’язалася з Battersea Dogs & Cats Home, де їй порадили перевірити, чи має тварина мікрочип. Це допомогло б знайти власників, а коли втетеринари оглянули кота, виявилося, що чипа в нього немає, і його визнали безпритульним.
Проте згодом через місцеву раду вдалося отримати контакти колишніх власників. Уже за кілька годин вони приїхали й забрали свого кота додому.наразі тварина перебуває під наглядом доглядачів.
Реакція соцмереж
У коментарях до відео, низка юзерів висловилися свою точку зору щодо цієї ситуації з твариною. Найбільше схвалення отримали наступні репліки:
- "Ну це просто в голову не вкладається";
- "Бідний тварина. Дякую, що доглянули!";
- "Гарний кіт, дякую за вашу турботу!";
- "Деякі люди справді не варті того, аби їх доглядали".
