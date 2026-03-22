Муж поссорился с дочерью из-за коробок: одна ее фраза поставила точку в споре (видео)

Папа с дочкой возвращались домой, когда тот увидел кучу коробок у входной двери. После непродолжительной перепалки о причастности матери, девушка с сарказмом ответила отцу на его претензии.

Когда они поняли, что коробки выставила мама дочери, то Сидни ответила отцу, что это он сам выбрал ее маму женой и мог сказать "нет". Ролик с курьезным эпизодом был обнародован в Reddit.

Кадры со смешным эпизодом стали популярными — набрали более 55 тыс. реакций и сотни комментариев менее чем за сутки. На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина с дочерью Сидни возвращались домой, а отец обратил внимание на коробки, которые стояли вблизи крыльца.

Когда он спрашивает девушку, что здесь происходит, то девушка отвечает, что она здесь ни при чем. Тогда отец понимает, что коробки выставила его жена, которая совсем потеряла рассудок.

"Это же ты решил на ней жениться. Надо было сказать "нет", — ответила Сидни.

Этим девушка намекала на то, что папа мог отказаться от бракосочетания с мамой во время свадебной церемонии и обета. В ответ мужчина согласился с аргументом дочери.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживались от саркастических комментариев относительно сложившейся ситуации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Вызывайте 911, у нас тут сейчас будет убийство!";

"Этот ребенок просто безжалостный!";

"Лол, этот ребенок — огонь. Молодец, папа, молодец";

"Он явно хотел высказаться пока на улице, потому что дома он точно рта не откроет";

"Сразу видно — этот чувак дома вообще голоса не имеет".

