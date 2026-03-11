Муж подарил любимой путешествие: она икала от смеха, увидев вид из окна

Аманда Фрейзер из Техаса, США, не могла сдержать смеха, увидев вид с балкона гостиничного номера, который ее парень забронировал для романтического путешествия.

Американка и ее партнер остановились в отеле Drury Inn & Suites San Antonio. Это был сюрприз, который возлюбленный организовал для нее в последний момент. Однако в процессе, очевидно, что-то пошло не так.

"Я понятия не имела, в каком отеле остановлюсь. Мой парень забронировал номер за неделю до Дня Святого Валентина, поэтому выбор был ограничен", — рассказывает автор видео.

Вид из окна

Самый большой сюрприз ждал Фрейзер, когда она открыла дверь, ведущую на "балкон" их номера. Как выяснилось, отель был расположен вблизи автомагистрали и кольцевой дороги.

Вид из окна отеля

Но женщина не позволила этому испортить ее отдых, — наоборот. "Я считала это очень смешным и до сих пор так считаю. Опубликовала видео, потому что вид был чрезвычайно смешным, и больше ничего. Не ожидала, что видео станет источником негативных комментариев", — добавляет женщина.

"Дверь в отчаяние"

Один зритель назвал этот балкон "дверью в отчаяние", а другой написал: "Это действительно так грустно, что я ненавижу Америку". Третий прокомментировал: "Сохраняю это видео на случай, если кто-то снова попытается раздуть ажиотаж вокруг Сан-Антонио".

Один зритель назвал этот балкон "дверью в отчаяние" Фото: TikTok

Фрейзер не обращает внимания на негативные комментарии некоторых пользователей: "Честно говоря, я не реагирую на негативные комментарии. Мне очень понравилось жить в отеле. Номер был очень просторный и чистый, а также ежедневно нам предоставляли бесплатный завтрак и ужин".

