Чоловік подарував коханій подорож: вона гикала від сміху, побачивши вид з вікна

Аманда Фрейзер із Техасу, США, не могла стримати сміху, побачивши вид з балкона готельного номера, який її хлопець забронював для романтичної подорожі.

Американка та її партнер зупинилися в готелі Drury Inn & Suites San Antonio. Це був сюрприз, який коханий організував для неї в останній момент. Однак у процесі, очевидно, щось пішло не так.

"Я не мала жодного уявлення, в якому готелі зупинюся. Мій хлопець забронював номер за тиждень до Дня Святого Валентина, тому вибір був обмежений", — розповідає авторка відео.

Вид з вікна

Найбільший сюрприз чекав на Фрейзер, коли вона відкрила двері, що вели на "балкон" їхнього номера. Як з’ясувалося, готель був розташований поблизу автомагістралі і кільцевої дороги.

Вид з вікна готелю

Але жінка не дозволила цьому зіпсувати її відпочинок, — навпаки. "Я вважала це дуже смішним і досі так вважаю. Опублікувала відео, бо вид був надзвичайно смішним, і більше нічого. Не очікувала, що відео стане джерелом негативних коментарів", — додає жінка.

Відео дня

"Двері у відчай"

Один глядач назвав цей балкон "дверима у відчай", а інший написав: "Це справді так сумно, що я ненавиджу Америку". Третій прокоментував: "Зберігаю це відео на випадок, якщо хтось знову спробує роздути ажіотаж навколо Сан-Антоніо".

Один глядач назвав цей балкон "дверима у відчай" Фото: TikTok

Фрейзер не звертає уваги на негативні коментарі деяких користувачів: "Чесно кажучи, я не реагую на негативні коментарі. Мені дуже сподобалося жити в готелі. Номер був дуже просторий і чистий, а також щодня нам надавали безкоштовний сніданок і вечерю".

