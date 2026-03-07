"Відвисла щелепа": матір порівняла шкільні обіди в Італії й на батьківщині (фото)

Клара Хоган переїхала із США до італійської Болоньї разом зі своєю родиною — чоловіком та двома маленькими дітьми, 4 і 6 років. Те, що жінці відразу кинулось в очі, — різниця у шкільному меню.

Спочатку планувалося, що все сімейство залишитися в Італії на рік, поки чоловік Клари закінчує MBA в Болонському університеті. Однак родина швидко освоїлася на новому місці й вирішили залишитися на довше. Що їх вразило в Італії, — читайте у матеріалі Фокусу.

Американці насамперед позбулися автомобілів, вирішивши всюди ходити пішки, щоб насолоджуватися ідилічними місцевими пейзажами та дізнаватися більше про своє оточення.

Клара розповіла про італійське шкільне меню

Крім того, їх приємно вразила італійська традиційна кухня. Як виявилось, їжа там смачна не лише у кафе та ресторанах. Навіть у шкільному меню є вишукані страви на будь-який смак.

Шкільне меню в Італії

У своєму TikTok матір показала, як виглядає обід її дітей упродовж тижня. Наприклад, у четвер подають пасту грамінья з традиційним томатним соусом рагу. Друга страва — фрикадельки з капусти з горохом і цибулею, а також апельсини та яблука.

Однак це лише верхівка айсберга: у відео жінка перелічено все меню, яким насолоджуються її діти.

"Цікаво, що італійські батьки, яких я тут знаю, все ще скаржаться на обід і хотіли б, щоб він був кращим. Вони мають високі стандарти. Але як американка, яка прийшла в систему державної освіти, я дуже задоволена якістю їжі, яку щодня отримують мої діти", — каже Хоган.

Клара вражена італійською кухнею Фото: TikTok

Жінка дуже задоволена різноманітністю страв. До того ж діти мають цілу годину на обід.

"Справа не тільки в здоровому харчуванні. Їх навчають позитивного ставлення до їжі, а також необхідності виділення часу і простору, щоб сповільнитися і насолодитися нею", — додає американка.

"Відвисла щелепа"

Її ролик зібрав понад 2,6 мільйона переглядів і викликав бурхливі дискусії. Дехто з учасників обговорення навіть пожартував, що у нього "відвисла щелепа".

Один користувач пише: "Моя перша думка була: "Вау, жодна дитина в моїй школі в США не їла б таке, вони занадто вибагливі. Але це тільки доводить, що багато дітей вибагливі, тому що не мають доступу до широкого асортименту продуктів. Вони їдять тільки курячі нагетси та макарони з маслом".

Інші були вражені тим, скільки часу діти мають на обід в Італії. "Моя дочка завжди голодна, коли повертається додому, тому що їх змушують швидко їсти і не дозволяють перекуси!" — зазначив один з глядачів.

Хоган сподівається, що її відео приверне увагу суспільства до цієї важливої теми.

