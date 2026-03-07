"Отвисла челюсть": мать сравнила школьные обеды в Италии и на родине (фото)

Клара Хоган переехала из США в итальянскую Болонью вместе со своей семьей — мужем и двумя маленькими детьми, 4 и 6 лет. То, что женщине сразу бросилось в глаза, — разница в школьном меню.

Изначально планировалось, что все семейство остаться в Италии на год, пока муж Клары заканчивает MBA в Болонском университете. Однако семья быстро освоилась на новом месте и решили остаться на дольше. Что их поразило в Италии, — читайте в материале Фокуса.

Американцы первым делом избавились от автомобилей, решив везде ходить пешком, чтобы наслаждаться идиллическими местными пейзажами и узнавать больше о своем окружении.

Клара рассказала об итальянском школьном меню

Кроме того, их приятно поразила итальянская традиционная кухня. Как оказалось, еда там вкусная не только в кафе и ресторанах. Даже в школьном меню есть изысканные блюда на любой вкус.

Школьное меню в Италии

В своем TikTok мать показала, как выглядит обед ее детей в течение недели. Например, в четверг подают пасту граминья с традиционным томатным соусом рагу. Второе блюдо — фрикадельки из капусты с горохом и луком, а также апельсины и яблоки.

Однако это лишь верхушка айсберга: в видео женщина перечислено все меню, которым наслаждаются ее дети.

"Интересно, что итальянские родители, которых я здесь знаю, все еще жалуются на обед и хотели бы, чтобы он был лучше. У них высокие стандарты. Но как американка, которая пришла в систему государственного образования, я очень довольна качеством пищи, которую ежедневно получают мои дети", — говорит Хоган.

Клара поражена итальянской кухней Фото: TikTok

Женщина очень довольна разнообразием блюд. К тому же дети имеют целый час на обед.

"Дело не только в здоровом питании. Их обучают позитивному отношению к еде, а также необходимости выделения времени и пространства, чтобы замедлиться и насладиться едой", — добавляет американка.

"Отвисшая челюсть"

Ее ролик собрал более 2,6 миллиона просмотров и вызвал бурные дискуссии. Некоторые из участников обсуждения даже пошутили, что у него "отвисла челюсть".

Один пользователь пишет: "Моя первая мысль была: "Вау, ни один ребенок в моей школе в США не ел бы такое, они слишком привередливы. Но это только доказывает, что многие дети привередливы, потому что не имеют доступа к широкому ассортименту продуктов. Они едят только куриные наггетсы и макароны с маслом".

Другие были поражены тем, сколько времени дети имеют на обед в Италии. "Моя дочь всегда голодная, когда возвращается домой, потому что их заставляют быстро есть и не позволяют перекусы!" — отметил один из зрителей.

Хоган надеется, что ее видео привлечет внимание общества к этой важной теме.

