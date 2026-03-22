Чоловік посварився з донькою через коробки: одна її фраза поставила крапку в суперечці (відео)

Тато з донькою поверталися додому, коли той побачив купу коробок біля вхідних дверей. Після нетривалої перепалки щодо причетності матері, дівчина з сарказмом відповіла батьку на його претензії.

Коли вони зрозуміли, що коробки виставила мама доньки, то Сідні відповіла батькові, що це він сам обрав її маму дружиною і міг сказати "ні". Ролик з курйозним епізодом було оприлюднено в Reddit.

Кадри зі смішним епізодом стали популярними — набрали понад 55 тис. реакцій та сотні коментарів менш ніж за добу. На відео з камери спостереження видно, як чоловік з донькою Сідні поверталися додому, а батько звернув увагу на коробки, які стояли поблизу ґанку.

Коли ввн питає дівчину, що тут коїться, то дівчина відповідає, що вона тут ні до чого. Тоді батько розуміє, що коробки виставила його дружина, яка геть втратила ґлузд.

Відео дня

"Це ж ти вирішив з нею одружитися. Треба було сказати "ні", — відповіла Сідні.

Цим дівчина натякала на те, що тато міг відмовитися від одруження з мамою під час весільної церемонії та обітниці. У відповідь чоловік погодився з аргументом доньки.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі не стримувалися від саркастичних коментарів щодо ситуації, яка склалася. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Викликайте 911, у нас тут зараз буде вбивство!";

"Ця дитина просто безжальна!";

"Лол, ця дитина — вогонь. Молодець, тату, молодець";

"Він явно хотів висловитися поки надворі, бо вдома він точно рота не відкриє";

"Одразу видно — цей чувак вдома взагалі голосу не має".

