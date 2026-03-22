Настоящая дружба: гигантская черепаха пришла на помощь опрокинутому другу (видео)
В одном из центре для животных в Индонезии камера зафиксировала курьезный случай, как одна черепаха опрокинула другую. Через несколько минут виновник осознал вину и пришел на помощь пострадавшему.
После нескольких неудачных попыток коллега смог помочь пострадавшему перевернуться на лапы, чем фактически спас другую черепаху. Ролик с этим эпизодом разместил популярный развлекательный портал ViralHog в Youtube.
По описанию автора ролика, это событие произошло еще 17 апреля 2025 года в Джакарте, столице Индонезии. На кадрах видно, как одна черепаха находится сверху над другой, а когда между ними произошел конфликт, то вторая перевернулась и оказалась панцирем на земле.
Виновник конфликта постепенно покинул место "схватки" и пошел в противоположном направлении. Но через пару минут совесть "замучила" причастное животное, и оно начало помогать пострадавшей от неудачного движения.
В течение определенного времени вторая черепаха никак не могла перевернуть "пострадавшую". И только после нескольких неудачных попыток, ей удалось сделать рывок и вернуть на ноги другое животное благодаря каменному заграждению.
Реакция соцсетей
В комментариях на разных платформах, юзеры разделились на две группы: одни заступались за черепаху, а вторые интересовались, почему смотрители не помогли пострадавшей черепахе.
Наибольшее одобрение получили следующие реплики:
- "Она перевернула ее сама. А потом помогала?";
- "Ждите Шредера!";
- "Милое видео дня";
- "Черепахи, черепахи, черепахи";
- "Напряжение просто невероятное!".
