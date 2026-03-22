Справжня дружба: гігантська черепаха прийшла на допомогу перекинутому другу (відео)

В одному з центрі для тварин в Індонезії камера зафіксувала курйозний випадок, як одна черепаха перекинула іншу. За кілька хвилин винуватець усвідомив провину та прийшов на допомогу постраждалому.

Після кількох невдалих спроб колега зміг допомогти постраждалому перекинутися на лапи, чим фактично врятував іншу черепаху. Ролик з цим епізодом розмістив популярний розважальний портал ViralHog в Youtube.

За описом автора ролика, ця подія сталася ще 17 квітня 2025 року в Джакарті, столиці Індонезії. На кадрах видно, як одна черепаха перебуває згори над іншою, а коли між ним стався конфлікт, то друга перевернулася та опинилася панцирем на землі.

Винуватець конфлікту поступово покинув місце "сутички" та пішов у протилежному напрямку. Та за пару хвилин совість "замучила" причетну тварину, і вона почала допомагати постраждалій від невдалого руху.

Відео дня

Протягом певного часу друга черепаха ніяк не могла перевернути "постраждалу". Та лише після кількох невдалих спроб, їй вдалося зробити ривок і повернути на ноги іншу тварину завдяки кам'яному загородженню.

Реакція соцмереж

У коментарях на різних платформах, юзери розділилися на дві групи: одні заступалися за черепаху, а другі цікавилися, чому наглядачі не допомогли постраждалій черепасі.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Вона перекинула її сама. А потім допомагала?";

"Чекайте на Шредера!";

"Миле відео дня";

"Черепахи, черепахи";

"Напруження просто неймовірне!".

