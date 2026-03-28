Забытый парк развлечений: печальная судьба аттракциона, посвященного любимцу миллионов зрителей (фото)

Британское телешоу "Вечеринка в доме Ноэля" стало настоящим культурным событием 1990-х. Именно здесь появился Мистер Блобби — розовое пятнистое существо, которое моментально покорило сердца зрителей и стало символом целого десятилетия.

На волне бешеной популярности персонажа в 1994 году в британском Сомерсете открыли тематический парк Blobbyland. Его историю рассказывает издание Daily Record.

Культовый Мистер Блобби в одном из скетчей

Он расположился на территории усадьбы Крикет-Хаус, где еще с 1960-х действовал зоопарк с леопардами, зебрами, слонами и фламинго, а сердцем парка был дом главного героя — "Данблоббин". Это было ярко-розовое сооружение с желтыми пятнами и голубой крышей, которое привлекало очереди желающих сфотографироваться у знаменитой входной двери, где даже звонок издавал фирменный крик персонажа.

Посетители могли не только осмотреть дом изнутри, но и стать зрителями живых представлений с участием всего семейства Блобби. Встречи с любимцами после шоу превращались в настоящий праздник для самых маленьких гостей.

Развлечений в парке хватало с избытком: две железнодорожные линии прокладывали маршруты через живописную долину, крытый водный аттракцион погружал в телевизионные приключения. Главная улица парка манила пекарней, сувенирами и фирменным магазином Блобби.

Парк развлечений окончательно исчез в 2014 году Фото: Daily Record

Однако триумф оказался недолгим — уже в 1999 году парк перешел к новым владельцам, а вскоре и вовсе прекратил работу, оставив после себя заброшенные сооружения. Заброшенные здания простояли незамеченными почти десятилетие.

В 2009 году на них наткнулись городские исследователи, чьи фотографии облетели интернет и взбудоражили ностальгию целого поколения бывших посетителей. Вскоре заброшенный парк превратился в место паломничества для авантюристов.

Владельцы территории безуспешно пытались остановить поток желающих, поэтому в 2014-м снесли все, что осталось от прежней локации. Сейчас на месте "Блоббиленда" раскинулись угодья гостиничного комплекса для взрослых, а от розово-желтого мира Мистера Блобби не осталось почти ничего — разве что воспоминания тех, кто успел побывать здесь в детстве.

