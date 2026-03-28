Забутий парк розваг: сумна доля атракціону, присвяченого улюбленцю мільйонів глядачів (фото)

Британське телешоу "Вечірка в будинку Ноеля" стало справжньою культурною подією 1990-х. Саме тут з'явився Містер Блоббі — рожева плямиста істота, яка моментально підкорила серця глядачів і стала символом цілого десятиліття.

На хвилі шаленої популярності персонажа у 1994 році в британському Сомерсеті відкрили тематичний парк Blobbyland. Його історію переповідає видання Daily Record.

Культовий Містер Блоббі у одному зі скетчів

Він розташувався на території садиби Крікет-Гаус, де ще з 1960-х діяв зоопарк із леопардами, зебрами, слонами і фламінго, а серцем парку був будинок головного героя — "Данблоббін". Це була яскраво-рожева споруда з жовтими плямами і блакитним дахом, яка приваблювала черги охочих сфотографуватися біля знаменитих вхідних дверей, де навіть дзвінок видавав фірмовий крик персонажа.

Відвідувачі могли не лише оглянути будинок зсередини, але й стати глядачами живих вистав за участю всього сімейства Блоббі. Зустрічі з улюбленцями після шоу перетворювалися на справжнє свято для наймолодших гостей.

Відео дня

Розваг у парку вистачало з надлишком: дві залізничні лінії прокладали маршрути крізь мальовничу долину, критий водний атракціон занурював у телевізійні пригоди. Головна вулиця парку манила пекарнею, сувенірами і фірмовим магазином Блоббі.

Парк розваг остаточно зник 2014 року Фото: Daily Record

Проте тріумф виявився недовгим — уже в 1999 році парк перейшов до нових власників, а невдовзі й зовсім припинив роботу, залишивши після себе занедбані споруди. Покинуті будівлі простояли непоміченими майже десятиліття.

У 2009 році на них натрапили міські дослідники, чиї фотографії облетіли інтернет і розбурхали ностальгію цілого покоління колишніх відвідувачів. Незабаром покинутий парк перетворився на місце паломництва для авантюристів.

Власники території безуспішно намагалися зупинити потік охочих, тому в 2014-му знесли все, що залишилося від колишньої локації. Нині на місці "Блоббіленду" розкинулися угіддя готельного комплексу для дорослих, а від рожево-жовтого світу Містера Блоббі не лишилося майже нічого — хіба що спогади тих, хто встиг побувати тут у дитинстві.

