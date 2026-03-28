Один испугался, другой обрадовался: курьезная встреча пса и доставщика покорила интернет (видео)

В городе Морсвилль (Пенсильвания, США) доставщик привез заказ на адрес, когда на него выскочила собака. Радость четвероногого мужчина расценил как агрессию и от испуга вылез на крышу автомобиля.

Жительница города Морсвилль (Пенсильвания, США) Керстин Гофф рассказывает, что ее пес Чейз выскочил на мужчину явно по причинам "радости". Видео с камеры наблюдения женщина выложила в Facebook.

"Чейз любит терроризировать водителей доставки. Кто знает Чейза, знает, что он просто поздоровался и хотел поиграть", — подписала запись с камеры женщина.

На видео видно, как доставщик на машине заехал во двор госпожи Гофф. Через мгновение мужчина вышел из авто, после чего услышал лай собаки и заметил четвероногого, после чего быстро залез на машину, пока собака бегала и прыгала вокруг испуганного мужчины.

Через мгновение собака якобы теряет интерес и начала отходить от автомобиля, после чего вышел муж Керстин и смог забрать пакет от доставщика. Мужчина до сих пор находился на крыше автомобиля, и даже лежал сверху машины.

Мужчина смог успокоить доставщика, после чего тот смог быстро спуститься с крыши и сесть с крыши в авто. Сам инцидент произошел около 15:15 27 февраля этого года вблизи дома госпожи Гофф.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры отмечали храбрость мужчины из службы доставки. Больше всего поддержки на разных платформах получили такие реплики:

"Мужчина выполняет свою работу";

"Люди не держат собак от опасности для других";

"Кажется, доставщик надолго запомнит этот вызов";

"Чейз просто счастлив. Доставщик... не очень!".

