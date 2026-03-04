Собаку оставили одну дома: что показали скрытые камеры (видео)

Владелец оставил своего боксера вне вольера перед тем, как выйти из дома. То, что он увидел после просмотра записей с камеры для видеонаблюдения, вызвало ажиотаж в сети.

В коротком TikTok-ролике щенок гоняет по гостиной, прыгает на свою кровать, потом на диван и на стол, где в конце концов застревает, потому что не может спуститься без посторонней помощи.

"Когда вы впервые оставляете своего 11-месячного щенка вне игровой площадки наедине... Его пришлось спасать со стола. Я вынес из комнаты все, до чего он мог добраться, чтобы ничего не было повреждено. Он также не проявлял интереса к игрушкам на своей собачьей кровати", — говорится в описании к видео.

Видео быстро стало популярным в социальных сетях и на данный момент набрало более 12,7 миллиона просмотров и более 2,6 миллиона лайков на платформе.

Відео дня

Один из пользователей написал: "Он просто еще не уверен, где его место". Другой добавил: "Он просто хотел попробовать кое-что новое". "Черт, они меня просто оставили здесь", — комментирует следующий.

Хотите поделиться своей историей? Напишите нам на адрес v.hrysiuk@focus.ua.

