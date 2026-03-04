Собаку залишили вдома самого: що показали приховані камери (відео)

Власник залишив свого боксера поза вольєром перед тим, як вийти з дому. Те, що він побачив після перегляду записів з камери для відеоспостереження, викликало ажіотаж в мережі.

У короткому TikTok-ролику цуценя ганяє вітальною, стрибає на своє ліжко, потім на диван і на стіл, де врешті-решт застрягає, бо не може спуститися без сторонньої допомоги.

"Коли ви вперше залишаєте свого 11-місячного цуценя поза ігровим майданчиком наодинці… Його довелося рятувати зі столу. Я виніс із кімнати все, до чого він міг дістатися, щоб нічого не було пошкоджено. Він також не виявляв інтересу до іграшок на своєму собачому ліжку", — йдеться в описі до відео.

Відео швидко стало популярним у соціальних мережах і на даний момент набрало понад 12,7 мільйона переглядів і понад 2,6 мільйона вподобайок на платформі.

Відео дня

Один з користувачів написав: "Він просто ще не впевнений, де його місце". Інший додав: "Він просто хотів спробувати дещо нове". "Чорт, вони мене просто залишили тут", — коментує наступний.

